疫情，讓許多學生必須透過遠距上課進行學習，卻有一群弱勢學子，本該開心迎接大一校園新生活，卻因為沒有相對應的電腦通訊設備，學習成效大打折扣！

為此，編舟計畫、ITAD與企業及社會愛心人士，21日舉辦二手電腦捐贈儀式，邀請多位學校代表到場，期待透過資源活化、用在正確的地方，讓二手電腦重生並滿足學子們基本學習需求，協助學子在教育與學習上繼續發光發熱。

國際青年商會中華民國總會常務副會長兼中區區會長趙躍輝表示，疫情期間，國內各級學校暫停實體上課，多數改為線上學習。為讓家中沒有電腦或平板的學生能順利遠距上課，國際青年商會中區會發起了公益筆電認購活動，社會上仍然有很多的需要的角落，希望能藉此拋磚引玉。

在與學校訪談、收集並瞭解這些弱勢學子們的困境後，編舟計劃和CUEITAD合作，秉持著減少浪費、愛物惜福的理念，與社團法人中華全球生命教育推動協會共同主辦，集合眾多企業及社會愛心人士，如國際青年商會中華民國總會中區會、大欣獅子會、台中市商業會、樹德企業X半山夢工廠、台灣之日商流（股）公司、宜家利環保科技、吉嘉電子，以及學生代表一起努力，募集閒置的二手電腦，翻新整修後捐助給100位弱勢學子，包含台中一中、台中女中、台中二中、文華高中等11間學校，用行動支持都市裡的弱勢學子，縮短因疫情、科技產生的教育落差。

中華全球生命教育推動協會理事長張麗蝶表示，疫情讓孩子的學習方式有所變化，家中如果沒有3C相關產品，勢必無法進行線上課程，原本被淘汰、使用生命即將進入盡頭的舊筆電，透過社會大眾與企業跟社團的愛心，讓二手電腦重獲新生，不但展現環保愛地球，二手筆電再利用，符合R3再使用(Re-use)到R7更新用途(Repurpose)，減少環境污染的關鍵核心流程。

本次編舟計畫募集超過百台筆電，這些筆電來自國際青年商會台中、彰化及南投區各分會贊助者的支持。

編舟計畫創辦人張婕表示，編舟計畫秉持捐對項目，讓資源對稱不浪費的編舟精神，長期關注需要幫助的對象，真正實用性的協助，讓社會大眾與企業的愛心發揮多面向的效益，編舟計畫提倡使企業與社團在做公益的同時，更能貼近符合『聯合國永續發展目標SDGs』與『ESG理念』。

透過此次二手筆電重生公益，達到捐對物資、環保、善循環三大核心，感謝社會大眾的支持，能讓更多投入在公益中的善心人士與企業社團，有不一樣的支持選擇。