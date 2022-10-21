國際減碳聲浪日益積極，不僅歐盟率先課徵碳稅、美國及部分亞洲國家也開始擬定相關政策。投信法人指出，面對全球減碳趨勢，投資人不能單純參考基本面、技術面或籌碼面，更應把企業永續表現放進投資策略中，布局相關低碳轉型產業，才能做到穩健布局。

華南永昌環境永續傘型基金經理人蔣松原指出，觀察近期歐洲啟動相關風電投資，美國通過的「反通膨法案」大舉投資減碳產業，創造未來產業新機會，尤其從近期永續投資資金成長趨勢，在金融市場波動較大的情況下，投資人可透過追蹤相關環境永續指數，分散投資風險，尤其加入永續面與高股息的投資策略，可提供投資人更穩健的投資選擇。

目前進入升息循環，全球股市波動大，蔣松原表示，配置高股息資產長線持有，避免短進短出，是一個較好的策略。此外，世界氣候變遷帶來經濟的影響，投資人更應審慎選股，掌握永續趨勢題材，可關注綠色交通、乾淨能源等碳中和產業鏈，不僅跟上全球產業趨勢，也能透過投資的力量為永續發展盡一份心力。