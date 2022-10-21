美國通膨數據仍未回落，強化聯準會繼續大幅升息可能，導致第四季以來全球股債市持續修正。投信法人表示，因景氣有衰退風險，使風險性資產震盪幅度加大，建議可布局多資產配置的跨國組合平衡型基金，增添資產防禦力。

10月以來市場恐慌情緒再度升溫，VIX指數飆升至近4個月以來新高，主要股市再創波段新低。據統計，各主要股市近一個月跌幅都達兩位數，美股費城半導體指數更逼近2成，同期間跨國組合平衡型基金表現相對抗跌。

復華高益策略組合基金經理人吳易欣表示，美國聯準會鷹派升息抑制通膨，但也讓經濟衰退機率隨之上升，預期股市仍可能震盪偏弱，但債市陸續反應升息利空後浮現投資價值，目前布局將以投資等級債券基金、搭配少量的放空型股票ETF在風險趨避的環境中作為下檔保護。

吳易欣指出，後續將觀察通膨變化、貨幣政策動向等多項指標，適時調整非投資等級債券基金的投資比重，或搭配投資其他債券市場或資產類別，追求兼顧收益機會與控制風險