市場震盪不斷，從VIX波動率指數變化來看，從8月19.5上升至32.2，顯示金融市場歷經震盪，投資人恐慌程度節節攀升。2020年4月後至今VIX波動率指數平均為23.6，明顯高於過去10年來平均值15.2，顯示新冠疫情後，市場波動程度增加。投信法人認為，現在進場布局全球多元債券或優質債券，可掌握最佳CP值投資機會。

施羅德（環）環球收息債券基金產品經理王翰瑩指出，全球多元債券是透過布局全球各類型債券，一舉掌握各種債券的投資機會，目前全球多元債券指數利率來到6.0％，債券利率得以成為市場震盪下的緩衝投資工具。

目前全球經濟成長仍面臨不確定風險，但當資產價格調整到新的平衡，預期可以看到股市出現反彈，尤其是當通膨出現見頂跡象時尤為如此。在這段時間內，投資人需要確保其決策過程能夠因應市場變化動態調整，同時也須注意分散投資。此外，最佳的投資機會往往出現在經濟衰退的過程中，所以就算未來幾個月的成長前景持續黯淡，投資人也不需要過度悲觀，反而應該掌握逢低布局的投資機會。