倡議ESG、推動數位轉型，也能為台灣找出一片國際新天地。商業發展研究院董事長許添財帶領商研院團隊，倡議ESG議題、一條龍培訓企業ESG人才，並以數位轉型作為台灣與國際間的交流互動，獲得聯合國貿易促進與電子商務組織（UN/CEFACT）的高度認同。

UN/CEFACT「ESG專家會議(Team of Specialists on ESG)」去年正式成立，近日在日內瓦召開，UN/CEFACT第28屆大會也在相近時間於歐洲總部舉行。許添財雙雙參與兩次會議之餘，同時被UN/CEFACT認證為「ToS專家」與大會的個人永久觀察員身分。同行的商研院(CDRI) 國際數位商業研究所研究員簡陳中博士，也以ToS的專家暨AFACT（亞太貿易便捷化與電子商務理事會） 副秘書長身分與會，為台灣參與聯合國活動的新記錄。

許添財表示，一年來演講特別鼓吹的「數位轉型」與「ESG永續轉型」的競合加乘效果，恰好成為這次UN/CEFACT專家會議決議的2023年大會主題「數位轉型X綠色轉型(Digital Transformance X Green Transformance)」，特別有意思。

聯合國ESG會議副主席 Mr. Harm Jan van Burg表示，他了解商研院(CDRI)近年來在服務業數位轉型以及跨境電子商務的貢獻，相信臺灣不但可以貢獻專業數位經貿與商務規範知識，更期待可以在聯合國ESG相關計畫中扮演更重要的角色，為共同催生跨國標準與合作做出更多實質的貢獻。

聯合國UN/CEFACT期待，商研院(CDRI)未來更積極參與聯合國ESG專家會議，除ESG議題外，也可持續參與UN/CEFACT永續觀光、電子商務等小組的相關計畫。