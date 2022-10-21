國境13日解封後，首場旅遊展-台中國際旅展，21日在台中國際展覽中心登場，參展廠商推出「出國行程全面開賣」，並以歐洲、紐澳、日韓及東南亞等旅遊假期，最為熱門；另旅展必買的人氣商品-餐券，因業者祭出特別優惠，包括台中金典酒店聯合餐券「買十送六」，即購買10套超值餐券，售價逾2.19萬元，即加贈6張栢麗廳餐券。

由台中市旅行商業同業公會主辦的「ATTA台中國際旅展」，21至24日隆重登場。為迎接國境解封商機，與會的旅行業者，強打出國行程，全面開賣，連國外的觀光單位，包括日本設立主題館，印尼觀光局、泰國觀光部、帛琉觀光局、馬里亞納觀光局、「聖文森及格瑞那丁觀光局」、菲律賓觀光局、馬來西亞觀光局，及法國旅遊發展署等單位，均來台聯合參展，分享當地旅遊資訊。

尊榮國際旅行社總經理劉奕樑說，迎國境解封，國人很久沒出國，希望天數加長、高品質的旅遊行程，同時，公司也搶攻寒假、春節檔期旅遊商機。例如，歐洲地中海遊輪已復航一年多，國內首發團15日出團30人，11月起還有百人出團。

為迎合國人赴紐西蘭過暑假，尊榮推出「日出大地紐西蘭12天，加上瓦那卡1天」，共計13天的旅遊行程，售價16.55萬元起，旅展最高可再省2.8萬元，並由紐西蘭航空直飛；另國人到澳洲跨年，看雪梨煙火的9日行程，都很受歡迎。

台中市旅行商業同業公會指出，旅展必買的人氣商品餐券，包括台中金典酒店、兆品酒店、日光溫泉渡假飯店等，吸引民眾來搶便宜，主辦單位還在現場祭出800個早鳥福袋最大獎，抽知名溫泉飯店住宿、會員報到抽星級餐券、消費滿額就抽澎湖來回機票，及會員獨享抽30萬購物金。

台中市觀旅局表示，繼前二場台中TITF旅展及台北國際夏季旅展，市府與旅館商業同業公會及好禮協會合作，推出「大玩台中卡」及旅展限定專屬「福袋大禮包」，受到許多民眾好評與搶購，該局再邀請民眾來台中一次購足。

交通部觀光局副組長陳嘉穎，代表觀光局長張錫聰，到場祝賀旅展圓滿成功。疫情解封第一場旅展一早，即湧進大批排隊人潮，搶促銷、拿好康，參山處等四單位聯合行銷推出消費500元，就抽獎拿機票、住宿券，引來大批遊客「玩抽抽」，活動還有3天，趕快來試手氣！