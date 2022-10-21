高雄首座現代化魚市、見證過哈瑪星最繁榮時刻的鼓山魚市場，經過高雄市政府整建活化為農漁精品展售中心，打造富有歷史意義的高雄海景第一排。鼓山魚市場今（21日）熱鬧開張營業，高雄市長陳其邁表示，有兩項免費：看無敵的夕陽西下、漂亮的海景不用錢、在這裡的幸福也不用錢。

陳其邁今（21日）在臉書粉專貼文表示，有故事的無敵海景、有歷史意義的高雄海景第一排，「鼓山魚市場」重新盛大開張了。日治時代的哈瑪星，是台灣第一座填海造陸打造的現代化街區，也是現代化高雄的起點。最早有自來水、電力、電燈，更擁有現代化市場、新式碼頭、鐵路、火車站，可說是當時最「摩登」的所在。當時大船、商業繁盛，濱線鐵道滿載各種貨物，是哈瑪星黃金年代。有當地居民回憶，「當時熱鬧不輸日本築地喔！」

陳其邁指出，高雄魚市場也是台灣第一座現代化的魚市場。戰後改名為「鼓山魚市場」。原本是台灣捕撈鮪魚、烏魚、鯊魚等魚貨重要集散地，在60、70年代後，漁業重心逐漸由哈瑪星轉至前鎮漁港，而逐漸沒落。去年他們決定重新整修啟動改造計畫，拆除老舊建物並整理周邊環境。讓城市內的老記憶再生，成為有美食、美景，呼應歷史的高雄農漁精品展售中心。

陳其邁點出，建築師以坐擁270度海景的「透明盒子」理念，重新設計鼓山魚市場，著重讓大家看到海，也讓看海過程更有趣。建物用透光材料作為新立面，「窯燒玻璃」營造水的泡泡感。戶外則因應海港氣候，設計出像是「流動浮島」的港邊花園。主入口是原本的「魚市場事務所」立面外觀整建；背面則保留原本的荷蘭式磚砌法，只加強防水，原汁原味的磚構造，有最原始歷史痕跡。

陳其邁強調，從「鼓山魚市場」老建築活化開始，串連鹽埕、亞灣高流、棧二，是我們未來整體的規劃。他也和大家宣佈兩項免費：看無敵的夕陽西下、漂亮的海景不用錢、在這裡的幸福也不用錢。

陳其邁舉例表示，93年的建築物，是很有感情的地方。鹽埕第一公有市場也是一樣，我們不希望做一件建設，把舊的拆掉、新的來，把舊的人趕走新的來，這樣不對。我們要保留在地特色，在地感情，再有新的元素，讓高雄繼續蓬勃發展。

陳其邁指出，他有一次跟漁民朋友聊天，漁民朋友說：市長，抓魚的人都很聰明。他問：為什麼？漁民朋友說如果不聰明抓不到魚。我們高雄討海人那種冒險犯難、不畏艱難勇於挑戰的精神，一條船出去，茫茫大海要去抓魚滿載而歸，這是高雄人的特色。我們高雄人的特質、和精神。以這種精神，共同成就一件美好的事情，我要在這裡向努力過的的人表達感謝，努力的人，把故事寫在這片土地。