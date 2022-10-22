對於有媒體民調數據顯示，陳時中衝到第一名，前民進黨立委郭正亮解讀，這份民調對蔣萬安比較有利！因為國民黨私下講，希望「三足鼎立」到底，蔣萬安穩當選；如果有棄保，對黃珊珊有利。郭正亮也引用沈富雄的話，認為陳時中印堂發黑，選到沒有自信了。

有媒體民調數據顯示，陳時中民調28.8％，蔣萬安26.9％，黃珊珊20.0 %。郭正亮在《踢批批開講》網路節目分析，大家都知道什麼民調可信，什麼民調不可以信。而會做出這樣的數據，就表示大家覺得「沒效」了，但市議員怎麼辦？所以這份民調是在救市議員的盤，否則有些人就不去投票了，這樣會傷到市議員。

郭正亮進一步分析，這份民調等於是在撐陳時中，這樣陳時中比較不會被棄保，但是對蔣萬安比較有利！因為棄保是有利於黃珊珊，這兩個力量在拉鋸。國民黨私下講，希望「三足鼎立」到底，蔣萬安穩當選；如果有棄保，對黃珊珊有利。

郭正亮直言，國民黨也樂見這份民調，樂見綠營去硬撐陳時中，一定要撐到底，不要失志。郭正亮也引用沈富雄的話，認為陳時中印堂發黑，選到沒有自信了。至於蔣萬安和黃珊珊，越選越有信心！