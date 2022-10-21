台中水湳中央公園與綠園道轉角，近來出現一處超吸睛的藝術圍欄，巴黎鐵塔、羅浮宮金字塔、凱旋門等法國著名景點瞬間移動到眼前！

原來，這些是來自法籍攝影師LAURENT DEQUICK的攝影作品，圍繞著總太地產（3056）於水湳中央公園特區的新案「總太至境」，員工也特別換上全新制服，在此上演時尚街拍秀，不只展現企業傳承接班後的團隊活力與魅力，更呈現品牌獨樹一格的藝術質感。

總太地產董事長翁毓羚指出，後疫情時代所有人都更加珍惜在戶外活動的舒適、開放的感受，尤其台中市府的美樂地公園再造計畫讓市民能夠就近在住家區域享受親綠生活，水湳中央公園20萬坪規模甚至是2.6個大安森林公園，尺度之大史無前例，所以在規劃「總太至境」基地圍籬時，希望在市民朋友們享受公園綠意同時加入藝術涵養，特別與法國攝影藝廊yellow korner合作，將法國巴黎最令人想念的建築地標以展覽呈現，以藝術人文品味陪伴、見證水湳中央公園特區的發展。

除了推出超質感、富含藝術氛圍、文化底蘊的基地圍欄外，慶祝「三十而立」的總太地產，也在今年迎來企業全新制服，量身打造的訂製西服、俐落剪裁，不論男女員工都是穿上訂製西服，展現品味與質感！

企業制服是品牌給人的第一印象，是傳遞品牌精神的最佳媒介之一，過往職場女性穿著多以窄裙為主，穿上成套西裝十分少見，總太地產在女性領導者帶領下，期待打破過往思維，換另一個角度思考企業制服。

翁毓羚指出，女性穿著窄裙在通勤、工作時並不方便，而女性穿西裝展現的，不只是外表的俐落感，工作也更為明快順暢，換上新裝後得到內部反饋多為正面的評價。

她也提到，現代職場女性皆為擔任堅強又專業的重要角色，不論男女都要兼顧工作與家庭照顧，期待為員工量身打造的訂製西服，能夠更加貼近職場女性、男性的魅力風格與時尚品味，員工換新裝，象徵著總太地產在「三十而立」後承擔著更遠大責任的意義。

事實上，企業制服形象頗受高注目度，特別是提供高端服務的企業，如航空業、運輸業、飯店業等，企業往往不惜重金打造制服，甚至找來名設計師聯名，如星宇航空制服就由台灣設計師林尹培袞操刀、台灣高鐵的制服則找來台灣時尚品牌Jamei Chen設計總監陳季敏設計，她同時也打造君悅飯店、廈門航空企業制服，足見企業制服的重要性。

翁毓羚提到，瞬息萬變的全球局勢，已非傳統房地產思維足以因應，在品牌核心理念相契合的前提下，跨界、跨領域的合作，是品牌再躍升的必要路徑，因此，從全新制服設計，藝術導入至境基地圍籬跨界合作等，更多精品意識的導入，究極服務的體驗，在總太30周年之際，往ESG永續經營目標，建立「永續城市，健康建築」的發展目標。