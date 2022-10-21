台中市政府21日舉行「2022台中市政府金安心工程計畫優良廠商頒獎典禮」，包括堃成營造，及協誠營造，獲得「特優」殊榮；另冠佑營造、「興亞營造與宏懋機電」、瑞助營造、新科營造，及瑞鋒營造等廠商所承攬五件工程案，獲得「優勝級工程認證」，由台中市勞工局長張大春，親自頒獎表揚。

2022台中市政府金安心工程計畫優良廠商頒獎典禮，21日在裕元花園酒店舉行，今年由堃成營造承攬「牛埔橋改建工程」及協誠營造承攬「清水區濱海橋改建工程」，獲得「特優」殊榮。其中，1件為中央機關-內政部營建署主辦的工程獲獎。

另冠佑營造承攬的「台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（9-4）國豐街及天祥街等鄰近區域」、興亞營造與宏懋機電共同承攬「台中市大里區光正段二期社會住宅新建工程」、瑞助營造承攬的「台中市西屯區國安段1期社會住宅統包工程」、新科營造承攬的「台中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程」，及瑞鋒營造承攬的「台中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標」等5件工程，均獲得「優勝級工程認證」，由台中市勞工局長張大春頒獎表揚。

此項表揚的目的，盼透過實質獎勵措施，鼓勵事業單位投入防災資源，改善施工安全文化，為勞工打造安全衛生的工作環境。

張大春表示，安全與健康的工作環境，是勞工基本權利，更是市府的施政重點及目標，每每看到營造業勞工，在烈日等克難的環境下，認真工作，深深體會維護勞工生命安全與權益的重要。

因此，為保障勞工權益及提升安全衛生水準，市府每年辦理「金安心工程計畫優勝級廠商選拔」，鼓勵工程團隊投入職業安全衛生資源，作為台中市營造工地學習典範，並期勉市府工程持續精進防災作為，朝向職場零災害方向努力，讓台中市營造工程都能「金安心」。