由於全美第三大鐵路工會BMWED（美國道路維護工人兄弟會）與貨運鐵路公司的勞資協議已經破局，BMWED最快將在下月19日發動罷工。然而針對罷工威脅再起，物流業者目前正忙著擬定應變計畫。

物流公司主管憂心，如果BMWED真的在11月進行罷工，供應鏈恐會再度陷入混亂，美國經濟每日損失最多將達20億美元。

在這次全國集體協商中，代表美國貨運鐵路業者的全美運輸者協商委員會（NCCC）已在19日通知BMWED，表示貨運鐵路業者無法接受他們提出的最新提議。然而先前這些鐵路公司與數個大型工會達成的協議，也在上周遭到BMWED投票否決。

根據美國鐵路勞工法規定，除非國會介入，要求鐵路照常營運，並在同時延長勞資協商時間，不然工會最早可在11月19日開始罷工。

面臨罷工威脅再起，AFS物流公司執行長奈提格（Tom Nightingale）透露，部分行事作風較謹慎的貨運業者，早在一個月前就擬定了應變措施。至於還沒有因應計畫的業者，現在也在加速研擬，「積極主動是供應鏈成功的關鍵」。

SEKO物流公司主管波爾克（Brian Bourke）也警告，如果物流公司尚未針對可能的罷工進行沙盤推演，可能將會落後曲線。

奈提格補充，對於許多使用多種運輸方式、像是海運、卡車與鐵路的複合運輸公司而言，BMWED罷工將讓貨物提取到可以進入鐵路運輸可能出現一周的落差。該差距將加重運輸延宕與服務干擾的衝擊，因此要想有效管理供應受阻的風險，意味必須提早計畫。

他說目前有許多客戶為了規避罷工變數，要求物品改而用貨車或是透過拼車方式運送。因為他們不想要有一定保鮮日期的產品，像是化學藥物、冷藏品或飲料長時間閒置在鐵路站場。