日圓對美元已經貶破150重要關卡，加上日本9月消費者通膨也創下8年新高，這對日本銀（央）行能否持續堅持鴿派政策立場已經造成重大考驗。

受到日圓跌落到32年低點、推升進口成本激增，日本9月核心消費者物價指數（排除生鮮食品）加速到3％的8年新高，這也是該指數連續第六個月超出日銀設定的2％目標。

該通膨數據反映出日銀目前面臨的困境。正當該央行企圖維持超低利率以提振疲弱經濟之際，它所引發的日圓暴貶卻帶來進口成本攀升的不利影響。

日圓兌美元21日繼續走低，並貶破151關卡到151.33價位。日本財政大臣鈴木俊一同日再度喊話，表示不樂見急速與單向的日圓貶值，並強調將高度關注外匯市場動向。

日本政府發布通膨數據顯示，9月物價上漲壓力主要來自能源價格，另外加工食品與家庭耐久財也是導致通膨上揚的原因之一。排除生鮮食品與能源成本後，該指數年增1.8％，不僅較8月的1.6％增幅加速，也同樣締造2015年3月以來最大成長紀錄。

日本廣泛的物價壓力與日圓貶破150重大心理關卡，也令市場揣測日銀未來數月的貨幣政策是否有所轉變。不過日銀總裁黑田東彥21日在東京演講時重申，會繼續寬鬆貨幣政策以支撐經濟。

農林中金綜合研究所首席經濟學家南武志認為，當前的物價上漲多由進口成本上升而非強勁需求所帶動。不過他也指出黑田東彥到明年4月任期屆滿前，都可能維持超寬鬆政策不變，不過目前主要關鍵在於日本政府能否繼續容忍通膨上升。

分析師還提到，這項數據凸顯日銀在下周召開貨幣政策會議時，有可能上修消費者通膨預測。

由於相較其它主要經濟體，日本的物價上漲壓力仍舊相對溫和，因此在全球緊縮貨幣浪潮接二連三來襲之際，日銀依然無視外界壓力，堅持利率在超低水準不動。