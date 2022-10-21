研調機構Adobe Analytics推估，各大零售商為了鼓勵民眾購物支出並出清庫存，年終購物季期間部分線上商品打折幅度超過兩成，電腦、電器與玩具下殺幅度為2017年追蹤此數據以來最大。

儘管能源與食品價格高漲，且升息帶動信用卡利率攀升，但消費者今年年終購物季可望享受到極大商品折扣。 Adobe報告推估，消費者今年網購電腦、電器與玩具的折扣幅度分別為32％、27％與22％，高於去年同期折扣10％、8％與19％。根據該報告定義，2022年終購物季時間為11月1日～12月31日。

此景象與去年形成強烈對比。去年早在年終購物季到來前，消費者便急著購買禮物，以避免商品售罄或延遲抵達狀況。這意味著：消費者願意付出更高價格，以確保商品準時送抵。

但今年情況不同，除了零售商手頭積壓大量庫存外，消費者面臨到40年來最嚴峻通膨，促使他們購物更精打細算。此外，在疫情解封後，更多人傾向把花費用在旅遊支出，而非購買商品。