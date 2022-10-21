桃園市長選戰，由國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人競逐。YouTuber「桃園孫先生」21日在桃園市蘆竹區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，結果，張善政獲55票、鄭運鵬拿到21票、鄭寶清7票、賴香伶2票。

桃園孫先生21日在YouTube直播「桃園市長民調大對決」街頭民調，地點在蘆竹區，列出張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清等4位候選人，詢問「桃園市長會投誰？」結果，張善政以55票大幅領先、鄭運鵬以21票居次、鄭寶清拿到7票排第三、賴香伶4票居第四。張善政獲得的票數輾壓其他3位候選人的得票總數。

選擇張善政的民眾表示，「正直、不狡猾、負責任，嘴巴不會亂講話；鄭運鵬跟著鄭文燦做事，做人處事沒有差別到哪裡」、「就是喜歡」、「平實」、「要投國民黨，國民黨比較多人才，比較守規則」、「至少人家專業，死不投民進黨」、「他比較老實」。

選擇賴香伶的民眾表示，「她是民眾黨」。