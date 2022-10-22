台北市長將改選，但市政近來已狀況不斷。台北市前市長郝龍斌21日籲現任市長柯文哲，「當一天和尚、敲一天鐘」，不要辜負市民期待，即便已沒時間端出更好政績，希望柯至少做好防災、管好「水門」，看顧好治安，讓民眾能夠安心走出「家門」。

郝龍斌說，4年前縣市長選舉期間，柯文哲殷切懇求市民把票再投給他，讓他可繼續治理台北，但現在市長任期僅剩下不到70天，柯卻已丟下台北，四處趴趴走，去外縣市鼓吹民眾投票給其他候選人。

郝龍斌表示，最近台北市的防災應變和治安都發生明顯的疏失，上個周末颱風外圍環流影響，市府團隊連「水門」都管不好，導致民眾被困在水門外，或車輛來不及移走而成泡水車狀況，造成市民財產的損失。

郝龍斌說，接下來周末，台北又可能會降下「致災性大雨」，對含水量已達臨界值地區，可能會再次造成威脅，但柯文哲還是要到外縣市輔選。

此外，郝龍斌也提到，最近5個月內發生7次槍擊事件，除「萬華槍擊案」事件，最近台北市重大刑案發生率越來越高，這也凸顯柯文哲市政管理螺絲鬆動。