九合一大選候選人號次抽籤，今天（21日）舉行舉行，吸引不少選民關注。其中台北市長選戰共12人登記參選，三強號次分別是蔣萬安6號、黃珊珊8號、陳時中12號。入口網站「Yahoo奇摩」21日起針對「你會關注候選人的號次嗎？」進行網路民調，截至21日晚上11點30分，居然有37.1%的網友表示完全不關注、23.2%表示不太關注、18.5%有點關注、12.6%非常關注。

「Yahoo奇摩」21日起針對「候選人21日抽號次，你有在關注嗎？」進行網路民調，截至21日晚上11點30分，已有逾1800名網友參與投票，針對「 你會關注候選人的號次嗎？」37.1%的網友完全不關注、23.2%不太關注；18.5%有點關注、12.6%非常關注；8.6%的網友則表示不知道／沒意見。

該民調也問到「你對喜愛的候選人所抽的號次滿意嗎？」17.3%的網友認為還算滿意、14.4%非常滿意、3.7%不太滿意、6.6%完全不滿意；另外高達58.0%的網友則表示不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「你開始關注九合一選舉了嗎？」有31.3%的網友認為還算關注、18.3%非常關注；19.9%不太關注、17.2%則表示完全不關注；13.3%表示不知道／沒意見。