梅根剛出道時參與益智遊戲節目(Deal or No Deal)，因為「胸大無腦」的個人定位，被要求擔任公事包女郎的服務工作。

前任英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)離世後，梅根的播客(Podcast)節目也停更好一段時間。最新一集提到，自己剛出道時在某知名益智節目中擔任公事包女郎，有感而發稱「自己嚴重被物化」。此話一出，就有眼尖的網友挖出她客串電視劇，在車內幫男演員口交的畫面，再次引起爭議。

綜合《第六版》(Page Six)、美國網刊「影音俱樂部」(The A.V. Club)報導，出於對已故女王及王室成員的尊重，梅根有將近1個月沒有更新個人Podcast節目「原型」(Archetypes)，近期終於重拾麥克風，在最新一集(Breaking down ‘The Bimbo’)內容談及16年前初登場，參與益智遊戲節目(Deal or No Deal)時因為「胸大無腦」的形象定位，被要求擔任公事包女郎的角色。意思是，節目上會有多位模特兒負責提著標示號碼的公事包站在一旁，協助遊戲進行。

梅根承認，很感激這份工作讓她不會餓著，多年後回頭看卻體悟到「角色沒有實質意義」。強調「在舞台上的我更多的感受是『被物化』，我不喜歡被迫只靠外表、做微不足道的事，這就是我當時被簡化為特定人物－『花瓶』的感覺。所以毅然決然，我辭職了。」

另據西班牙《馬卡報》(MARCA)報導，此番言論直接點燃網友怒火，揪出她在離職後不久客串《亂愛高校生》(90210)，其中一幕竟是在車內為男性口交；還有演出《無照律師》(Suits)時大量的性愛鏡頭，種種行徑被批評根本在裝清高。

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Two short years AFTER Meghan quit Deal or No Deal for feeling like a 'Bimbo'

Meg lapped up a raunchy 90210 cameo role giving Ethan a BlowJob in his car, all in broad daylight pic.twitter.com/8rAmaWUbvi — Britannicus Maximus "Brutus" (@BrutusMaximusX) October 21, 2022

其他像是演員戈柏(Whoopi Goldberg)也跳出來反駁，稱「沒有觀眾在看節目時會去物化模特兒，不過就是一段表演工作」；電視主持人霍斯汀(Sunny Hostin)說道，「親愛的，只是節目，你以為你會去做甚麼?你明知道內容就是這樣…」