近日陸網消息指出，一輛車子停放在杭州某路邊停車位已經2年了，累積停車費竟高達人民幣49463元（約新台幣22萬元）的高額欠費，消息曝光引起熱議，事後車主也出面回應了，並曝光車輛長期停在路邊的原因。

綜合

報導，一名朱姓網友指出，有一輛百萬豪車停在杭州某路邊停車位已經2年了，欠費高達人民幣49463元，朱男表示，「聽師傅說，這輛車是高配，辦完了將近百萬。百萬豪車卻成『僵屍車』，停在路邊佔用車位、影響市容。相關部門是不是可以處理一下？」停車服務保障科的工作人員表示其實去年就有注意到該車輛累計產生的停車費用較高，「前後與車主聯繫了4、5次，車主表示人在外地，車子要的，車費後續會繳納。」

一輛車子停放在杭州某路邊停車位已經2年了，累積停車費竟高達人民幣49463元（約新台幣22萬元）的高額欠費。（圖／翻攝星視頻）

事後車主也出面回應，表示自己長期不在杭州，外加車輛年久失修，才導致如今的現狀，而所欠的巨額停車費，會在近期內全款支付；停車公司勸了很久，車主也同意將車輛拖移至地下停車場，「停車場每小時4元，一天6小時封頂，路面一天75元，可以節省下50元每天。」目前也已經叫來拖車公司將這輛車拖離前往專門的停車保管。

更多 CTWANT 報導