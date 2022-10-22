擁有6萬名粉絲的23歲巴西網紅柏拉嘉（Núbia Cristina Braga），經常在IG上分享旅遊、美妝等內容，豈料她在上週因為忘記關門，遭到2名歹徒持槍闖入，朝她連開數槍後當場慘死在家中。

根據《紐約郵報》報導，事發於10月14日，當天柏拉嘉前往一家美髮沙龍整理頭髮，隨後還在IG限動中分享，沒想到幾個小時後就在家中遇害。

報導指出，當她抵達家中不久後，2名蒙面男子騎著摩托車，從敞開的前門進入柏拉嘉的家中，他們朝著她連開了好幾槍，隨後逃離犯罪現場，直至警方到場後，才發現柏拉嘉已倒在血泊中，明顯失去生命跡象。

警方表示，尚不清楚蒙面歹徒的身份及犯案動機，但已對這起謀殺案展開調查，並呼籲民眾若有任何相關線索，請立即通報給當地警局。

事實上，柏拉嘉時常在社群平台上分享旅行、美妝、時尚等話題，甚至創立了自己的服裝品牌，她更擁有一顆善良、無私的心，不僅會在社區做義工，還幫助慈善單位舉辦兒童節和萬聖節派對，本該有著大好前程的她，如今卻突然殞落，令人感到相當扼腕。

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