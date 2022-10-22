在今天不確定的時代，許多聰明人善用保險功能分散全球金融市場帶來的經濟影響，並能超前部署人生下半場退休金……；都說台灣人喜歡買保險已是全球聞名，想必也是很懂得運用保險的優點與好處，確實，台灣存款保險最高保額新台幣300萬元、在全球排名第3，僅次於美國（大約750萬元左右）、歐盟（大約310萬元左右），另外其他亞洲國家像是日本約有220萬元左右、中國大陸約有200萬元左右、韓國約有120萬元左右。

「呼應目前經濟環境的不確定性，讓大家可以依靠的應該就是存款保險制度，民眾不用擔心隔天翻看帳戶時，銀行存款會莫名消失，也不用煩惱金融機構會不會突然就倒閉了……」小花平台保險顧問強調，這就是存款保險制度對金融市場發揮穩定的力量：生老病死無可避免，透過買保險未雨綢繆及防患未然「保險可不是為了去世而買的！」

做好保險的準備：透過「保障」彌補「風險」造成的損失！

說到底，保險其實就是一種「準備」：健康時做生病時的準備、年輕時做年老時的準備、有能力時做無能力時的準備，僅此而已。從另一個角度來看，保險是「透過『保障』彌補『風險』造成的損失」，讓保險公司替你承擔你無法承擔的風險。

有關保險大小事，小花平台固定保險專欄文章每周定期提出許多保險新觀念，以下不同生活層面擷取精華重點。