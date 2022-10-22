綠川，發源自豐原葫蘆墩圳，是臺中市區最早的水源地，往南數十公里，才流進臺中市區。然而，百年河川隨著城市發展，成了民生污水與工業廢水的中繼站，從舊建國市場排出的腐肉與殘渣全沖進綠川，使綠川變成一條市民行經都得掩鼻而過的臭水溝。

如何整治這顆城市毒瘤，全靠「神奇工法」。

大自然力量 讓水「自然」變乾淨

「說是神奇工法，其實都是大自然的力量。」美商傑明工程顧問公司副總經理，陳建宏表示。

城市河川水質的改善，首要「截污納清」，阻卻污染源進入河川，進一步清淨河川水質。對此，臺中市政府祭出源頭管制：透過完善下水道建設，並提升家戶接管率，以截斷生活污水；末端防治：輔以淨水措施，將污水淨化後，放流回歸自然。 值得一提的是，在末端水質的整治上，綠川師法自然，採用礫間淨化工法，透過家庭排放污水中的豐富有機質來進行水質淨化。

「當我們到一些天然野溪，會發現水裡的石頭表面層都會滑滑的，那一層就是生物膜，而礫間工法即是利用礫石在有氧狀態下，表面生長出的生物膜，去跟水體做交換，把污水中的有機營養物質萃取下來，成為生物生長所需的食物，並達到去除水中污染物及淨化水質的目的。」

陳建宏進一步解釋，礫間工法主要功能是處理低污染程度的「生活污水」，但無法處理「工業廢水」，若以河川水質參數，生物需氧量(BOD)來檢視，礫間工法可以將原先BOD40的水質，淨化到BOD2，即未受污染指數，但更高級距的高污染水質，仍得交由污水處理廠來做淨化，兩者各司其職，從源頭與末端解決河川污染問題。

目前臺中市包含綠川、柳川、東大溪、惠來溪、旱溪在內共有11座礫間淨化場，其中旱溪排水有兩處礫間淨化場甫竣工，每日將處理10,000CMD的污水，淨化後放流至旱溪排水，根據臺中市水利局的數據，預計能將河川污染指數(RPI)由中度污染提升至輕度污染。

智慧城市水淨場

臺中市目前的礫間淨化場全數採地下化建構平面，地上可維持原先功能或設置遊戲場、生態教學教室，讓民眾瞭解水質淨化過程，實踐寓教於樂。

「礫間工法是從日本引進的，已在臺灣施行近30年，技術上可以說已經非常成熟，未來能否有效降低施作過程的能耗，將會是新興技術導入的關鍵。」負責臺中市水淨場作業，鴻傑工程總經理廖宗銘表示。

智慧城市已是先進城市的重要指標，為建構低碳與創新的智慧城市生態系，廖宗銘認為水質淨化場2.0，智慧應用的導入刻不容緩。

他舉例，礫間淨水場需要高氧曝氣，因此必須裝設鼓風機來供氧，然而鼓風機相當耗能，為了解決高能耗問題，鴻傑工程在夜間離峰時段、水質污染度相對低時，調節曝氣量，有效將電費，從每度能耗從0.8元降低至每度能耗0.25元。

未來鴻傑工程希冀能進一步導入大數據與AI技術，監控設備運轉情況與水質、水量的變化，透過數據分析，優化運轉效益，達成節能目標。

暴雨將至 河川防洪怎麼做?

「近幾年，由中央管轄的大河川防洪工程都相當完備，因河川隄防沖毀而造成的水災已經非常罕見，多半屬於都市降雨後，排洪不及而造成的積淹水，」臺中市政府水利局長范世億表示。

在臺灣，豪雨時城市淹不淹水是許多民眾關注的議題，更是地方政府施政是否及格的重要指標，而面對來勢洶洶的氣候危機，都市河川防洪該怎麼做？

范世億說，水利署目前正在推動『逕流分擔，出流管制』政策，也就是將原本全部由水道承納的降雨逕流，擴大由水道與國土共同分擔，並要求土地與建築開發業者必須共同分擔滯洪、蓄水責任，像是在開發基地中打造滯洪池，來提高土地整體的耐淹能力。」

另外，范世億也舉例，過往都市河川全靠人力維護，由市府安排保全進行全天候監控以維護民眾安全，在智慧城市概念引入之後，河川周圍皆裝上監視器、水位感測器，並透過大數據來預測豪大雨，以綜合性的防洪策略，降低洪患對都市的衝擊。

偉大的城市都有一條偉大的河流，如何喚起市民對河川保護的意識，與親近河川的想望，整治工作必須以「水安全」為基石，近一步打造可親近的「水環境」與得以代代延續的「水文化」。

本文作者：林怡妏

(本文摘自《理財周刊1156期》)