你給孩子零用錢嗎？你的孩子都如何使用零用錢？以筆者來說，父母很少給孩子零用錢花用，直到大學打工賺錢，才開始有存錢的觀念，正確的理財觀也是工作以後慢慢學習，一路走來跌跌撞撞，若能提早學習理財，人生會有不同的樣貌呈現。

東方的父母親甚少跟孩子談到錢，一方面是社會價值觀使然，覺得談錢傷感情，談錢很俗氣、很市儈，明明覺得金錢重要卻避而不談，另一方面是父母的理財能力不足，知道理財很重要，但不知從何教起。

生活中機會教育

生活理財，知易行難，有時候連大人都做不到，又如何教導孩子？理財作家江季芸認為，這時候，小孩要改變，家長也要改變，可以尋找優質兒童理財書籍，讓孩子自學或親子共讀的方式，大人也可以趁機檢視未曾發現的理財漏洞。

「金錢無法與生活脫節，跟陽光、空氣、水一樣重要」，父母不用刻意把金錢觀拉出來談，這樣會很彆扭，無形中也會給孩子帶來壓力，最好的方式是在生活中機會教育，如買東西、繳學費，或看見一則跟金錢有關的新聞，自然而然分享你的金錢觀，同時請孩子說說自己的看法，如此一來，親子間就能有很多金錢觀的交流。

學習取捨 安排優先順序

至於在什麼年齡談錢最好？江季芸說，「幼兒園時期就可以開始了」，先告訴孩子東西是金錢換來的，「這個要、那個也要，錢沒那麼多，不能什麼東西都買」，讓孩子學習取捨和選擇，安排優先順序。

從幼兒園到小學的階段，可以慢慢灌輸孩子對於「富足」的正確心態，每一個人對於幸福快樂的標準不一樣，「我們無須把目標設得很低，過安貧樂道的生活，也無須把目標設得很高，一輩子苦苦追趕，最重要的是當我們達到目標時，要知足感恩，進而幫助別人也達成目標，才不會陷入無止盡的貪婪」。

另外，現在有很多躺平族，所謂「佛系青少年」，不在意金錢、什麼都不要，對於自己的人生沒有目標、得過且過，其實也不需如此，適當的物質享受是社會進步的動力，廠商研發優質的產品，而個人也會努力追求自己想要的生活水平，形成一個良善的循環。

學習規劃零用錢 訓練金錢觀獨立思考

上一輩家長沒有給孩子零用錢的習慣，隨著時代演進，這一代更容易接受新的理財觀，但是講再多的觀念，沒有練習還是白費，因此，適度給孩子零用錢花用，是訓練孩子金錢觀獨立思考的第一步。

江季芸認為，食衣住行育樂都需要花費，收入做妥善的分配，家庭財務才會更健全，其實就是「制定預算」的觀念，透過零用錢，大人可以分享自己如何規劃薪水，教導孩子如何規劃自己的零用錢。

拿到零用錢，先告訴孩子十分之一存起來，從小養成儲蓄的習慣，長大後不容易成為月光族。再來，孩子都會有想要買的東西，十分之三可做為專屬的「願望基金」，剩下的十分之六則作為日常的花用。只要事先把零用錢的用途安排好，就能存到錢、買到夢寐以求的玩具，逐漸培養孩子金錢運用的能力。

過程中，他可能會有透支的情況，錢不夠花，下次就會知道要節制，從記帳本分析那些可以花、那些不用花，對於金錢分配就會更有心得。

分辨「需要」和「想要」

「需要有限，慾望無窮」，在消費當中，可以教導孩子分辨「需要」和「想要」的不同。「需要」是指生活中必須要用到的東西，如學生上課必須有的書包、制服、鞋子、鉛筆等，其他上課不會用到的東西，如零食、玩具，就是「想要」而非必需品。

江季芸說，需要和想要依個人和情境有所不同，劃分並非絕對，譬如，玩具和糖果是想要，如果今天舉辦生日派對，二者就變成需要，教導孩子能夠依情境彈性做抉擇。

再來，孩子可能受到同儕影響，想要買名牌或較貴的東西，便宜和貴如何拿捏？難道孩子一定得用便宜的東西？江季芸認為，如果兩種產品的功能、款式差不多，買便宜的當然比較划算，如果價格差很多，這時可以帶著孩子跳出來思考，這件商品到底貴在哪裡？從功能方面評估，可以創造出多少價值和利益？「工欲善其事，必先利其器」，如果貴的商品創造出來的價值遠超過便宜的商品，而預算又充足的情況下，就可以考慮購買。

過猶不及 量力而為

相對的，如果手邊資金不夠，那麼就退而求其次先買普通的便宜款，並可以把貴的商品羅列在願望清單中，擬定存錢計畫，存夠錢再來買它，讓孩子有努力的動機，靠自己的力量達成目標。

「什麼東西都想要，錢就會花光光」，國小階段的孩子還不適合跟他談負債，父母只須告訴他，「沒有預算絕對不能買，也不能因為想買這東西而跟別人借錢」，另外，有些孩子過猶不及，把吃飯的錢存下來買玩具一樣不對，要讓孩子「量力而為」，做自己能力範圍內的事。

大人辛勤的工作，努力賺取生活的各項花費，這時也必要告訴孩子，金錢是父母辛苦工作賺來的，有付出才有收穫，裁縫師、鞋匠、農夫、清潔人員、警察，他們都在各自的崗位發揮所長，以己之力賺取生活所需，可藉機會問問子女對什麼是有興趣、想成為什麼樣的人，期勉孩子在經濟獨立之外，也能成為一個有價值、有貢獻的人。

親子理財首重溝通

孩子的零用錢，除了父母親每個月給的零用金之外，還包括獎勵金和壓歲錢。

有些家長認為，把書念好、考試考好、練習做家事本來就是孩子應盡的義務，哪需要給獎勵金，江季芸認為，在基本應盡的義務完成後，可以讓孩子有適度「賺錢」的機會，這機會可能來自於親戚或鄰居，必須自己熟識的人，比方說，幫忙照顧弟妹、教數學，或幫鄰居遛狗等，讓孩子認知「想賺錢，就必須多付出勞力」，養成積極向上的個性，總比日後成為躺平族、啃老族好的多。

現代人壓歲錢給得大方，叔叔、伯伯、阿姨每位給一、二千元，加起來也是一個可觀數字，家長對壓歲錢的處理方式不盡相同，有的回收幫孩子保管，有的任意孩子使用。江季芸建議，父母可視孩子金錢觀的程度做不同介入，如果孩子已經落實理財分配(例如十分之三儲蓄、十分之三願望基金、十分之四日常花用)，像一個獨立的小大人，當然可以讓孩子自主管理，但是如果孩子金錢觀不夠成熟，或父母本身也有經濟壓力，這時可以跟孩子開誠布公，「你的壓歲錢是我付出去的紅包換來的，所以一半歸你、一半歸我」，並協助孩子做好零用錢分配，親子理財首重溝通，不用害怕跟孩子說。

養成預算分配、記帳、儲蓄的習慣

國小的階段能不能談「投資」？江季芸認為，應先讓孩子養成預算分配、記帳、儲蓄的習慣，等到他們明白金錢在生活中的價值及所扮演的角色，再談投資比較適合，不可操之過急。

如果孩子已經有儲蓄的習慣，累積一筆小資金，家長可適度跟孩子分享通膨觀念及投資的真義(多一份收入、保障，並非一夜致富)，並在父母的協助下，投資適合的金融商品(ETF或基金)，做為日後留學或創業的資金。

本文作者：蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1156期》)