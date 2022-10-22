在總體經濟衰退前景預期下，明年景氣將觸底反彈的產業，自然成為股市資金的最佳避風港，像是報價已反彈的面板及報價將止跌的記憶體產業，隨著避險資金陸續轉進，帶動股價成為近期盤面的強勢股，族群中的比價效應也正上演中。景氣觸底時間點也可預期的面板驅動IC及被動元件產業，有望成為股市資金的新避風港。

面板價量齊揚

Omdia表示電視面板自去年八月起歷經十五個月的下跌後，終於在九月底到十月初回穩止跌持平。由於面板價格已跌破現金成本，且面板材料雖然降價，但面板廠運營成本因為水、電、化學品價格漲價而增加，中國面板廠還有額外的防疫運作成本，在成本壓力之下，面板廠勢必調漲價格，來停止虧損、減少現金流出，中國面板廠強力要求「賣價現金成本以下不接單」的政策外，上下游也形成共識，要讓價格回到現金成本，避免面板廠持續現金流出。

另一方面，歷經一年以上庫存管理，通路庫存已開始降至正常水位。全球電視龍頭三星電視面板庫存水位也已由原先的十六周對半砍至七周之下，加上面板及整機價格均在低點，市場預估今年第四季或是明年第一季就會恢復到較為正常的採購節奏。目前傳出三星第四季電視面板採購量由原本850萬片上調至一千萬片，預計海信、LG、創維、索尼等電視品牌也將跟進備貨並接受漲價，有助帶動面板需求回溫。Omdia認為面板市場整體出貨量在今年下降達到12％，主要集中在電視、PC、監視器及智慧型手機，但目前供過於求最嚴重的時間點已過，預估明年終端市場需求逐漸復甦，整體面板產業出貨量將成長4％。

在供需改善下，帶動各尺寸電視面板在十月下旬出現全面漲價。根據面板廠提出的報價，50吋以下中小尺寸面板要求漲幅為單月漲三～五每元，50吋以上為單月五美元以上。面板漲價已是共識，但最終漲幅還在協商當中，市場預期報價可望落在買賣雙方期望的中間值。

面板驅動IC 景氣跟著面板走

隨著面板產業庫存調整近尾聲，對上游的面板驅動IC的拉貨動能也會逐步恢復，尤其是大尺寸面板驅動IC。隨著客戶需求回溫，上半年未積極降價的大尺寸面板驅動IC，廠商可能會在第四季降價進一步刺激需求，並提升市占率。因主要投單的整體八吋晶圓產能稼動率從第二季下旬起持續下降，聯詠(3034)、奇景等面板驅動IC大廠憑藉規模優勢談到更好的成本結構，有更多的降價空間可以運用。市況將由先前的價量齊跌，轉變為價跌量增，有利加快供需改善速度。

面板驅動IC廠天鈺(4961)與面板廠群創(3481)同屬鴻海(2317)集團，瑞鼎(3592)則隸屬友達(2409)集團，在面板產業景氣觸底反彈階段，有望較同業優先獲得訂單，營運也有機會較早回溫，股價表現應會是同族群的領先指標。

本文作者：高適

(本文摘自《理財周刊1156期》)