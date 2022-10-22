聊美國新晶片禁令這議題之前，先談談通膨問題。對聯準會來說，通膨可怕之處在於扎根，而通膨之所以會扎根，是因為人心對通膨的未來預期看漲，所以關鍵在於預期，一旦氛圍形成之後，要想扭轉市場共識必定要付出相當大的代價，這也是為什麼美國聯準會跟財長頻頻信心喊話美國經濟有可能軟著陸，但是華爾街投行的評論都是看衰軟著陸。

市場認為「代誌大條！」

了解這點後，再回頭看台灣官方對於新晶片禁令的觀點，口徑一致的認為「影響有限」，就連台積電在第三季法說會上也表示「影響有限」，可是市場的共識就是─「不！代誌大條！」那麼，股民們，是要相信政府跟台積電？還是要相信市場？這議題可以讓大家糾結好一陣子。

這問題的關鍵是接不接地氣，例如台灣的通貨膨脹壓力大不大，九月CPI年增率2.63%，創八年半新高，主因油料費、機票、蔬果、肉類及成衣等價格上漲，其中豬肉上漲7.75%，創七十九個月來最大漲幅。

主計總處說：「目前國內沒有通膨狀況，但國際能源價格蠢動，壓力當然有比較大一點。」只是壓力大一點嗎？連鎖平價火鍋店、義式餐廳、鍋燒麵店也都喊漲，三媽臭臭鍋的鍋底漲15%，加料區的豬肉漲三成以上，青菜跟去年同期比漲三成，沙茶醬二到三成，白飯從一碗十元漲到十五元，漲五成，豬肉片、大腸、蝦子從五十元漲到六十元，牛肉片則是從五十元一口氣漲至七十元，漲四成。這樣的物價上漲不知道符不符合主計總處說的：「壓力比較大一點。」當然跟英國的電費單一次漲好幾倍相比，算不上通貨膨脹。

台積電市值兩天蒸發上兆

先有了前面的概念之後，再回頭來看美國的新晶片禁令對台灣的半導體影響大不大的議題。拜登政府日前對中國祭出最新的半導體出口管制，不讓中國取得用於超級電腦、人工智慧等領域所需的晶片，經濟部長表示：「美國的晶片出口限制是針對AI、高階運算產品，屬於高階晶片，部分台灣的IC設計業者『還做不到』，根據經濟部掌握，相關數量不多，『影響就不是那麼大』，且晶片用於消費品並不在限制範圍，假設晶片用在iPhone就不會受限。外界覺得台積電代工占比很高，好像就有損失，其實『完全不是這樣』。台灣IC設計在非消費品的晶片數量不多，『影響就不大』。」

從經濟部長的論述來看，新晶片禁令的確對台積電的影響並不大，台積電的立場也是如此，但是在美方新禁令消息傳出後，台積電ADR連日重挫，累計跌約一成，台股雙十國慶連假後，台積電兩個交易日市值蒸發超過一兆元，那麼市場在擔心什麼呢？

根據媒體報導，高速運算是台積電先進製程營收最大來源(2022年第二季約占41%)，美方最新禁令要求所有晶圓代工廠要為陸企生產AI/高速運算晶片都必須通過審查，亦即陸企就算有能力開發相關高階晶片，也無從生產，導致台廠原本可能迎來的陸企「去美化」商機大打折扣，甚至落空。對照台積電今年共推遲八十億美元的資本支出計畫，較年初400~440億美元的預估值落差約10~18%，市場聯想台灣晶片業者也受到一定限制，且陸系客戶無法經由設計服務產業投片而受累。

也就是說，經濟部長跟台積電表述的是當下的實質影響不大，但市場擔心的是未來接不到中國市場的生意，這點台積電也沒有過多的解釋，經濟部長只強調，台灣的半導體供應鏈有超過一千家，四十年來有效運轉，「沒有其他國家可以取代」，以台積電高階製造能力，若IC設計有新買主，仍會找台積電製造。

美國要降低台積電重要性

聽起來很有道理，但事實上美國為了先進製程高度集中在台灣而擔憂，正試圖著手進行分散風險，說白了就是降低台積電的重要性。

於是台積電現階段雖然不可取代，但不代表將來在二奈米以下的先進製程仍會領先，美國正聯手南韓試圖彎道超車，今年四月英特爾喊出1.8奈米量產早於台積電的2025年量產二奈米，十月三星喊出2027年量產1.4奈米。且不說在製程上台積電是否能繼續維持領先，關鍵是，美國想要降低台積電的重要性的心意堅定，而且不達目的勢不休的態勢明顯，才是令股民擔心的地方。

本文作者：洪寶山

(本文摘自《理財周刊1156期》)