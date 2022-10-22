財務體質優良的任天堂公司，9月推出的遊戲熱賣，10月1日股票進行分割，大幅降低了投資門檻。半導體不足的問題解決後，散戶進場將更無懸念。(圖/財訊提供)

根據《財訊》報導，2年前，受惠於疫情帶來的宅在家需求，任天堂Switch遊戲「集合啦！動物森友會」曾掀起一陣旋風，原本大家認為它的表現很難超越，沒想到紀錄已經被刷新了。

《財訊》報導指出，今年9月9日，任天堂延續2015年Wii U遊戲「斯普拉遁」、2017年Switch遊戲「斯普拉遁2」，推出「斯普拉遁3」；這款遊戲在日本問世3天內就賣出345萬套，創任天堂Switch軟體3天銷售最高紀錄，遠超過2020年「集合啦！動物森友會」的268萬套。

「斯普拉遁3」的內容是4對4的團體賽，類似漆彈遊戲，3分鐘內用墨汁塗抹地面，最後由塗墨面積較大，也就是占地較多的一隊獲勝。用戶可以在線上與全世界的玩家作戰，而且首次支援中文。

股票拆分 降低股東門檻

根據《財訊》報導，這款遊戲熱賣也帶動了Switch的銷路。《日本經濟新聞》引用《電玩通》的數據指出，Switch 4~6月國內銷售量比去年同期減少33%，僅84萬部，但是7~9月則年增36%，達118萬部。

與此同時，任天堂的股票也備受市場關注，特別是10月1日實施分割後，更大舉降低了投資門檻。過去，許多人從小就玩任天堂，長大以後也想當它的股東，但是買不下手。例如，9月28日，任天堂收5.97萬日圓，而日本交易單位為100股，因此需要597萬日圓才能投資，散戶覺得高不可攀。

《財訊》報導指出，東京證交所為了讓散戶更容易投資股市，也希望企業調降投資門檻，並明確定出50000日圓到50萬日圓的區間。於是，任天堂決定股票分割，一拆為10，是1991年5月之後31年首次分拆。10月7日收盤價為6056日圓，雖然投資還是要有50萬日圓以上的資金，但已經降到先前的1/10。

總公司位於京都的任天堂，在全球已賣出超過8億部硬體，以及至少54億套軟體，「瑪利歐」、「薩爾達傳說」等遊戲都膾炙人口。1889年創業的任天堂，目前總市值達7.86兆日圓，日本排名第10，是一家在獨創性、遠見等方面都有過人競爭力的公司。

根據《財訊》報導，《鑽石Online》設定了6個指標評比京都企業，分別是：1、創新度對獲利的貢獻度；2、為股東創造的經營績效；3、外資投資人的支持度；4、創辦人或董事對經營的參與度；5、倚賴負債程度；6、與往來對象等特定企業的緊密程度。結果，任天堂以264分（總分300分）拿下第1。