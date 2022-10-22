俄烏戰事僵持，俄羅斯總統普丁9月下旬宣布部分動員令，預計召集30萬人赴烏克蘭參戰，許多年輕男性聞訊逃離出境，此外，為了躲避徵召引發的人員外流，也衝擊該國勞動力市場，根據俄羅斯央行報告指出，俄羅斯9月經濟活動復甦已經停滯不前，並於9月底出現惡化。

商業內幕報導，俄羅斯遭遇西方一連串多面向制裁，雖然受惠能源價格走高，經濟在制裁下仍堅挺，但在普丁下令動員30萬人參戰後，許多男性逃兵出境，衝擊勞動力市場並打擊該國經濟活動。

俄羅斯央行19日出具一份報告顯示，9月經濟活動復甦停滯，並於月底經濟狀況出現惡化。俄央行並未提到有關逃兵的人們，而是指動員對生產和產能維持構成新的挑戰，且預期會對消費者和企業信心產生負面影響。

央行表示，部分動員可能會導致公司面臨招聘挑戰，進而打擊未來幾個月的整體經濟活動。雖然俄羅斯並未公布為逃兵而出境的人數，但根據哈薩克、喬治亞等鄰國數據顯示，至少超過30萬人出境。

根據晨間諮詢公司（Morning Consult）報告指出，俄羅斯9月消費者與企業信心，在夏季反彈後出現惡化。

俄羅斯央行在報告中坦言，消費者信心下降可能會短暫打擊今年Q4的復甦。-而晨間諮詢公司分析師也表示，動員不一定會讓俄羅斯立刻陷入衰退，但確實帶來挑戰。