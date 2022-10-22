縣市長選戰進決戰期，國民黨評估，目前全國22縣市有11縣市選情穩定領先，5縣市五五波但看好，黨主席朱立倫16縣市執政權承諾可望達標。選戰最後倒數階段，黨務人士認為，最終勝敗關鍵將是「決戰北（台北市）桃（桃園市）」。

其中，具現任執政優勢的新北市、台中市、嘉義市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、金門縣與連江縣等11縣市，選情都穩定領先。台北市、桃園市、基隆市選情則是五五波，但由國民黨市長候選人支持度微幅領先。

至於遭控涉貪的宜蘭縣長林姿妙，黨務人士評估，在現任資源與地方組織優勢下，林應可過關。而原傳出基層分裂的澎湖縣，在一度因爭取縣長選舉提名失利而退黨的縣副議長陳雙全歸隊掌縣黨部兵符後，地方已成功整合，選情也相對看好。

而目前仍分裂的苗栗縣長選舉，黨務高層分析，最後關鍵還是在黃派能否歸隊。但黨務人士坦言，以目前情勢來看，黨籍苗栗縣長候選人謝福弘若只訴諸正藍團結，仍很難勝選。

新竹市長選舉部分，黨務人士分析，黨籍市長候選人林耕仁競選團隊過度偏重組織，又缺乏選戰方向與議題空戰能力，團隊還具排他性，都造成選情侷限，短期內已很難抗衡聲勢穩定的民眾黨市長候選人高虹安。

傳統綠營執政優勢縣市，黨務人士說，台南市、高雄市與嘉義縣選情，藍營仍有待突破。至於屏東縣長選舉，黨務人士表示，黨籍縣長候選人蘇清泉2018年深耕至今，民進黨內部又有分裂問題，選情有與民進黨縣長候選人周春米拉近。