曾國城一時情緒湧上，忍不住哽咽。（羅永銘攝）

第57屆電視節目類金鐘頒獎典禮，21日晚間在國父紀念館圓滿落幕，身為典禮主持人的曾國城，之前曾多次表示會讓典禮在晚間10點準時結束，最後delay近36分鐘；他在出席慶功宴時先是幫自己打了8分，同時也詢問現場媒體給他幾分，聽到評論時，曾國城一時悲從中來，按耐不住情緒的哽咽說不出話。

曾國城透露昨晚內心非常澎拜，「因為主持的心情跟期待得獎的心情是交叉參雜，主持典禮是想替大家帶來很期待的結果，分開舉辦就是希望準時結束，結果我們沒有做到」。

曾國城本次以《型男大主廚》入圍綜藝節目主持人獎，以《全民星攻略》雙料入圍益智及實境節目獎、益智及實境節目主持人獎，錯失哪個獎最失望？他坦言情緒是看得出來的，「哪個是效果、哪個是真實情緒都看得出來」，他也感謝《型男大主廚》主持搭檔卓文萱、詹姆士、吳秉承陪他到典禮最後。

首度入圍主持人獎的卓文萱，被問到沒得獎會不會遺憾，她謙虛表示：「同時入圍的節目、主持人都很厲害都是我的前輩，今天就是帶著很開心的心情出席，如果幸運得獎，就是城哥他們的努力被看見，我算是賺到」；曾國城則說：「老實說《型男》入圍我就高興死，詹姆士、吳秉承他們都想表現很好，他們成為主持人後都慢慢意識到自己的身分，我也有感受到他們的主持人樣貌，謝謝評審有看到他們2位的改變，如果有得獎就有點過分了，畢竟才剛轉變，而且這節目真的不好表現，要揣摩觀眾是想看菜餚還是煮菜的人」。