夫妻或情侶往往因為誤會而感情破滅。一名50多歲的丈夫，在一次癌症檢查中，發現自己竟然罹患口腔癌，由於妻子2年前罹患子宮頸癌，因此懷疑是「口愛」時遭到妻子傳染，2人關係降至冰點，事後在婦科醫師陳保仁的仔細問診下，才終於釐清真相。

陳保仁在節目《醫師好辣》中分享看診經歷，他表示，有位婦人2年前診斷出子宮頸癌第一期，幸虧早期發現並予以治療，婦人恢復良好，也沒有出現後遺症或轉移現象，也因此婦人勸說丈夫去進行一次癌症篩檢，杜絕後悔。

沒想到丈夫檢查後，竟然真的罹患口腔癌，讓他震驚不已，自己在網路上搜尋相關資訊時，發現美國名演員麥克道格拉斯多年前接受專訪時，表示自己因為「口愛」罹患咽喉癌，因此認定自己的口腔癌是與妻子交歡時，遭到子宮頸癌的癌細胞侵入。

丈夫得知罹癌後性情大變，甚至多次出言責怪妻子「妳罹癌我盡心盡力照護妳2年，竟然這樣回報我」，讓2人婚姻陷入危機。事後夫妻倆找上門救助，陳保仁在仔細檢查並詢問2人日常生活習慣後，發現丈夫平日既抽菸也喝酒，還會嚼檳榔，完全就是口腔癌高風險族群，這才釐清病因，也挽救回夫妻婚姻。

至於兩種完全不同部位的癌症，真的會有因果關係嗎？陳保仁對此指出，過往醫學文獻中有記載，如果人類乳突病毒(HIV)反覆刺激口不，確實會增加口腔癌、咽喉癌風險，但此案例並非如此。

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