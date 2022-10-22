陳漢典（左起）、Lulu、吳宗憲、KID（林柏昇）、坤達。（羅永銘攝）

Lulu摃龜7次，終於得到金鐘獎。（羅永銘攝）

Lulu開心得到金鐘獎。（羅永銘攝）

吳宗憲（右）開心擁抱Lulu。（羅永銘攝）

Lulu（左）表示今年尾牙加碼犒賞工作人員，右為陳漢典。（羅永銘攝）

第57屆電視節目類金鐘頒獎典禮，21日晚間在國父紀念館完美落幕，吳宗憲在出席三立電視慶功宴時提到，近日耳聞有人評斷綜藝人出席金鐘獎典禮時不坐到最後不夠敬業，「我們給觀眾的綜藝感是日常生活，我們不是冷感，沒得獎痛苦的要命！不要誤會我們。」

吳宗憲、KID（林柏昇）、坤達主持的《綜藝玩很大》以9萬多票拿下「最具人氣綜藝節目獎」，吳宗憲表示對他而言這就是最大獎，因為這是由觀眾親自票選出來，最能代表觀眾的獎項，他坦言知道孫協志曾為了該獎的公平性發文，他也很心疼對方為了節目拉票、發聲，「我知道協志很在意這件事，因為我們這節目比較久，搞不好明年《飢餓遊戲》就拿了啊，沒關係。」

摃龜7次的Lulu（黃路梓茵），以東森《婚禮歌手》獲頒「綜藝節目主持人獎」，她在出席主持9年的三立《綜藝大熱門》慶功宴時興奮大喊：「我還是最愛《大熱門》，今年尾牙一定會大加碼。」主持搭檔陳漢典則笑說：「很抱歉沒幫大家拿一座金鐘獎」，並允諾明年會再以節目走上紅毯拿第一帥。

吳宗憲過去多次抨擊金鐘獎分2天舉辦一事，他昨晚再度開砲：「我還是要強調綜藝、戲劇不能分開，這不是金鐘獎，是「電視」金鐘獎耶，所以一定要把戲劇、綜藝放在一起，如果照這邏輯，那要把燈光、音效也分開嗎？」他也提出建議，「不用拆2天，可以下午就開始星光，像今年沒有戲劇人馬，氣氛也是冷掉，明天再看戲劇，沒有綜藝人就也會生冷一點，都是互相陪襯，如果藝人不分大小咖就不叫演藝圈了，把它改回來吧！明年就一次辦好。」

三立電視在本屆節目類金鐘獎獲得5項大獎，與公共電視並列本屆最大贏家，《大嘻哈時代》拿下最大獎「綜藝節目獎」及「一般節目類燈光獎」、「一般節目類燈光美術設計獎」，《綜藝玩很大》獲頒「人氣綜藝節目獎」，《寶島神很大》、主持人柯大堡分別拿下「生活風格獎」、「生活風格主持人獎」。