小Ｓ雖沒得獎但沒喪志。（陳俊吉攝）

小Ｓ在慶功宴上歡呼。（陳俊吉攝）

小S暌違14年再度入圍金鐘節目主持人獎，卻以1票之差敗給舊愛黃子佼和Lulu，她坦言當下有點失望，搞笑說：「誰沒投給我？可以幫我查出來嗎？我真的很感謝疫情還很嚴重，讓我們戴上口罩，不然我怕臉太僵。」小S說她在後台看到黃子佼忍不住瞪他，黃子佼卻妙回：「要不要等媒體來再瞪？」她坦言一到慶功宴會場，看到製作單位用心布置的汽球，顯得格外淒涼。

小S認為敗給黃子佼心服口服，看到他在台上頒獎妙語如珠，真的很佩服，Lulu也很棒，「我身為電視人還是要大器、有風度，他們表現真的很好。」語畢立刻問：「我這樣有沒有誠懇？」但她也不忘和製作人B2、搭檔派翠克、許得瑋信心喊話：「不要喪志，明年還有《小姐不熙娣》、《熙娣想聊》第2季，要充滿熱情跟鬥志。」她也說要去找大S和姊夫討拍。

小S身穿金色「高聳墊肩」禮服，得知服裝被說輸給曾寶儀一點，她沒好氣回覆：「阿寶那就是一件黃色洋裝，再問我真面目會跑出來喔！」她依然對自己的造型很有自信，認為自己已不是美，而是一個藝術品，「有人說我是穿得像金鐘獎、或是廟宇看到我想拜拜，但已經很有話題，我沒有要爭第1美。」

典禮上林志玲的老公Akira自稱「第一代姊夫」，被問到他和具俊曄哪個帥，小S疾呼：「當然是我的歐巴（具俊曄）啊。」Akira和小S有一起在後台接受訪問，她大讚Akira很帥很紳士，「但我的歐巴還是第1名。」

她透露第二季的《熙娣想聊》應該會邀林志玲上節目，記者拱讓2個姊夫合體，小S說：「他們願意我當然好，但這樣要請2國翻譯，節目會很長耶。」她也說可能會出國錄節目，可能可以邀她的偶像劉在錫上節目，「劉在錫好像蠻喜歡我的，他覺得我是可愛討喜的主持人。」