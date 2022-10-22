縣市長選戰倒數35天，國民黨內今起將至少再辦8場大型或區域聯合造勢活動衝選情。文傳會主委洪孟楷說，選戰末期除續祭新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕輔選雙王牌助選，各縣市長候選人也會合體互相拉抬，團隊作戰拚最後勝選。

至於高雄市前市長韓國瑜，黨務人士說，韓是自帶流量的KOL（key opinion leader），有個人魅力可引導話題，會自行評估適當的助選場合為黨提名候選人壯聲勢，就像日前為高雄市議員候選人許采蓁站台，成功提高許的知名度。

力拚九合一全面勝選，國民黨今起再辦8場大型、區域造勢活動。首先是今晚桃園市長候選人張善政北區競總成立大會，侯友宜與盧秀燕將再次合體為張站台。同一時間，台南市長候選人謝龍介也辦競選總部成立大會，韓國瑜將站台相挺。

之後，29日「神力女超人」南投縣長候選人許淑華將與仁愛鄉長候選人江子信成立南投仁愛鄉聯合競選總部，當天也規畫邀請韓國瑜站台助陣。

此外，30日台北市長候選人蔣萬安配合「市民基地」競選總部啟用，將在台北市金華國中舉辦「台北隊大集合」活動造勢，目前規畫黨籍北北基桃4個黨籍市長候選人蔣、侯友宜、謝國樑（基隆市長候選人）與張善政，可望提前首度同台。

30日當天，國民黨高雄市長候選人柯志恩也將在高雄市鼓山大榮高中舉辦「南方響起造勢大會」，將齊聚黨籍「嘉（縣）南高屏」4縣市長候選人王育敏（嘉義縣長候選人）、謝龍介、柯與蘇清泉（屏東縣長候選人）同台造勢。

柯陣營人士表示，「南方響起造勢大會」盼集結濁水溪以南的在野力量，只不過原規畫也將同台的嘉義市長黃敏惠因另有行程，無法如願合體。

11月起，12日在侯友宜主導下，將於新北市板橋第一體育場辦黨籍六都市長聯合造勢大會；19日選前黃金周黨中央則將在張善政桃園南區競選總部辦「北北基桃竹竹苗」7縣市聯合造勢，25日選前之夜則以台北為主場辦萬人造勢晚會。

其中，25日國民黨選前之夜台北造勢晚會舉辦場地，目前鎖定台北市政府府前廣場或凱達格蘭大道，但仍待進一步申請確定。洪孟楷說，目前規畫11月的3場造勢活動，都將安排電視直播。

而除目前已確定的8場造勢活動外，張善政陣營也預計11月將與韓國瑜同台，將上演國民黨2020總統候選人挺負首選直轄市長戲碼。

洪孟楷說，國民黨此次提名的黨籍縣市長候選人負評少，沒有獨強、獨霸的人選，對比民進黨候選人單線作戰，國民黨的選戰戰術則是團體作戰，互相合體造勢爭取勝選，盼全面勝選，讓個生活圈串聯區域能共好、共榮。