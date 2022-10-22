義大利總統府秘書長指出，極右派兄弟黨（Brothers of Italy）選舉勝利後，黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）今天獲任為總理，成為義大利史上首位女性政府領導人。

法新社報導，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）在國會與各政黨舉行正式會談後，授命梅洛尼籌組新政府，她即將公布內閣名單，部長們隔天將宣誓就職。

梅洛尼獲任為義大利總理後不久，指派喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）為經濟部長，喬捷堤曾效力前總理德拉吉（Mario Draghi）政府。

梅洛尼所屬的義大利兄弟黨9月大選贏得26%選票，相比盟友、前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的義大利前進黨（Forza Italia）為8%，以及極右派聯盟黨（League）的9%。（譯者：徐睿承）1111022