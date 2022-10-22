大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

受熱帶性低氣壓外圍雲系影響，今(22)日基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，氣象局今早也針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報。

今日熱帶性低氣壓外圍雲系影響，台灣東北部、東部地區、基隆北海岸及大臺北山區有陣雨，並有局部大雨，其中明晚起東北部地區並有局部豪雨發生的機率，北部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

台南至桃園、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，請注意。

溫度方面，清晨低溫各地普遍來到23、24度，白天高溫都可以來到28至30度，各地都有日夜溫差，請留意溫度的變化適時調整穿著。

天氣風險公司提醒，今日白天移入的水氣增多，整體降雨的範圍將會擴大，桃園以北到大台北地區、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島甚至南部的高屏地區都有下雨的機會，尤其在大台北東側、東北角、宜蘭的局部地區可能會有比較大的累積雨量出現。

紫外線方面，今日台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為橘色「高量級」，其於地區皆為橘色「中量級」。

空氣品質方面，今日竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。