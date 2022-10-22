美國國會調查2021年國會大廈暴動案的特別委員會今天指出，他們已對前總統川普發出傳票，令他對涉及這起暴力事件提供證據。

法新社報導，在美國國會特別委員會幾乎確定年底結束的時間限制下，這位76歲的共和黨領袖預料不會對這次傳喚提供證詞。

這次傳喚要求川普11月4日前向委員會出示文件，並在11月8日期中選舉過後，於11月14日開始或附近日期現身作證。

委員會在信中告訴川普：「正如我們聽證會所示，我們已蒐集到壓倒性的證據，包括從數十名您在前任時期任命的人員和員工所取得，和在您親自策劃並監督下欲推翻2020年總統選舉結果，以及阻礙政權和平轉移等。」

川普在2021年1月6日暴動當天發表演說，促其支持者「要激烈的戰鬥」，他之後因涉煽動暴徒襲擊國會以遏阻將政權和平轉移給拜登而遭彈劾。

信函控稱，儘管川普知悉選舉舞弊的指控已被60多個法院壓倒性駁回，以及他的競選團隊和高級顧問也反駁下，他仍企圖推翻選舉結果。（譯者：徐睿承）1111022