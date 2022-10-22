楊貴媚、施名帥、林柏宏、温貞凌4位優秀演員以跨界主持的公視《阮三个》，擊敗綜藝天王吳宗憲、曾國城等強敵，獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎，4人22日凌晨出席公廣集團金鐘慶功宴，開玩笑形容自己「斜槓太成功」，楊貴媚表示，他們在戲劇界都有成績的人，但在主持界還是新人，「大哥、大姐們承讓了！」她覺得這節目是一起生活，用主持來定義是尷尬，「但不管了，我們得獎了！」

被問已拿過金鐘、金馬等國內外許多影后獎座，是否想拿金曲獎來個大滿貫？楊貴媚笑問：「 聲音都啞了，可以嗎？」直言人生不要給自己那麼多壓力，做節目能得獎覺得開心，是因為給團隊一個很大鼓勵，他們也不是為了拿獎而做這節目。被問下一季節目？她笑答：「應該今晚就會提出了！」她也語重心長地說綜藝節目愈來愈不綜藝，「以前歌手歌星有綜藝節目舞台，現在還有什麼舞台？」

温貞綾在慶功宴致詞時剛好過凌晨12點，已是22日凌晨，她一開口透露「明天就是我的生日」，現場馬上唱起生日快樂歌，她特別謝謝媽媽，「其實我的母親有在典禮現場，來不及好好謝謝她，她每一次典禮都會到現場陪我」，並笑說「3」應該是她的幸運數字，既是23日過「30」歲生日，又是以《阮三个》得獎。

她說前幾天不小心被幾個朋友突襲過生日，就許願希望能用一己之力為這塊土地帶來一些愛，因為這節目他們認識一些機構，未來希望能用更大的力量來幫助這些機構。至於其他生日願望，「去年錄完這節目時正值最強烈的颱風襲台，我們幾乎回不了台北，當時在路程上聊天時我就說真希望下周就可以再吃到施名帥煮的飯，後來在群組提了又提，入圍後還在說。我就只是想吃一盤施名帥煮的西班牙海鮮燉飯，他都沒有實現過！因為他有忙不完的戲要拍」。願望很多的她，也很希望好友楊謹華、邵雨薇、楊祐寧、已故的《斯卡羅》素人演員查馬克老師今天（22日）可以在金鐘獎戲劇類演員獎項得獎。

對於温貞菱許願的燉飯，林柏宏也附和大讚「他煮的燉飯大家都吃好幾盤」，楊貴媚說：「在外面吃到的燉飯米粒每次都硬硬的，但他煮的是Q的！」對於自己被指控太難約，施名帥解釋，「要約一定可以約得成，但我本來就是一個很少出門的人，也很少朋友來我家，而且我一直都有工作，準備讓大家來吃飯要好幾道菜，前一、兩天就要去買菜準備，例如雞排要好吃也要前一天就醃好，很多前面的事要做啦！」

楊貴媚回憶當初接這節目，是經紀公司說有實境節目想找她主持，她第一個想法是「怎麼那麼大膽敢找我」，因為當時台灣還沒有真正的實境節目，知道製作單位是一家拍電影的公司，又是在公共電視播出後，她便很勇敢地說「我要去參加」，反而是經紀公司其他人懷疑問「妳可以嗎？很累耶！」

她說這節目沒有劇本、只要做自己，宗旨就是溫暖的家歡迎大明星們來作客，不會講話也沒關係，他們就用食物跟大家交流，「第三季看到班底是温貞凌、林柏宏、我、施名帥，我想說不會吧，該不會要靠我煮飯吧，廚師在哪？沒有耶！後來聽說施名帥是廚師，還心想慘了、廚房怎麼辦，結果錄一次之後就知道他很厲害，放心交給他，因為他一知道要掌廚，雖然當時還要忙拍戲，還是一收工就去上課，毅力真的了不起，而且還要針對來賓不同屬性設計菜色」。

楊貴媚被讚星光大道紅毯大突破、性感爆表，她則透露：「我胖了，身體不是太好，確診後有副作用，整個人腫起來，不吃也都腫的。因此跟設計師研究怎麼看起來瘦一點，就是讓大家目光不會放在我的贅肉上！沒瘦才要這樣穿啦！」並透露自己金鐘造型就是靠剪裁，上身只穿一件外套、裡面都沒穿，也沒做防護措施，後面還鏤空，但不怕走光！她認為女人不一定要大胸部，她甚至向造型師說「拉緊一點、平一點」，沒想到還是有新聞報導說她穿太露了，在她胸前打上愛心。

林柏宏從《超級星光大道》歌唱選秀節目出道、以演員身份發光發熱，去年主持金馬獎頒獎典禮受矚目，今年又以節目主持人身份拿下金鐘獎；對於外界認為他好像主持運氣很好，他謙虛表示「是媚姐帶得好」，也坦言去年金馬獎之後是有一些主持邀約，但他對主持沒這麼有信心，去年主持金馬獎前也是很緊張，要花滿長時間準備才能去主持，未來是否就看緣分，暫時不敢想主持這件事，他最喜歡的還是演戲，當初是因為跟製作人已有戲劇《大債時代》的合作，加上看過第一、二季節目都很喜歡，所以才想要嘗試看看。

林柏宏過去一年在《火神的眼淚》等戲劇表現有目共睹，與在《斯卡羅》女主角温貞菱都是今年戲劇類演員獎的遺珠，拿主持人獎是否有彌補一些遺珠遺憾？林柏宏說「有參與就滿開心」，温貞綾則說自己真的好希望好希望看到楊謹華、好友邵雨薇上台領獎。施名帥則說，「我跟他們兩個很熟，我們拍戲從來不是為了入圍或得獎，只要參與的戲被肯定就很開心，明年也還會有機會啊，又不是今年之後就不演了！」

演戲多年也多次入圍各種演員獎項的施名帥，第一次得獎竟是主持人獎，他說自己完全沒有因此開啟對主持的興趣，「我可以搞笑就好，能不做事就不想做事，就是胸無大志」，他直到慶功宴上還是說得獎的感覺很奇妙，難以反應，未來有節目還是願意參加，但真正主持就有點害怕。

施名帥很感謝評審、公共電視，因為他是演公共電視的戲長大，第一部擔綱主演的戲就是人生劇展《椰仔》，他也謝謝一路以來提拔他的公司、經紀人鞭策他，入行10多年曾多次入圍演員獎項，沒想到第一次得獎就是主持人獎，他笑說沒想到自己會來當主持人，當初是製作人發現他講話很慢，覺得有另類喜感好像可以來主持，深聊後他自己都覺得「這節目好奇怪，我可以嗎？但有媚姐，不敢說不要，哈！感謝來參與節目的人，造就我們節目」。

與影后女友朱芷瑩穩定交往5年多的施名帥，被問敲金鐘獎後是否會喜上加喜，乘勢跟女友求婚？他坦言真的有在準備，「如果有獎金，多一點求婚基金更好，可以買一個大一點的求婚鑽戒，不用只買鋯石」。

他也認真地說，最希望已故三金影帝吳朋奉能以作品《降河洄游》再度拿下迷你劇集視帝獎，「宣布入圍當天，我到陽台倒了兩杯高粱酒跟他說『祢入圍了』，希望可以得獎，你一定要來看！」當時女友朱芷瑩走出來問「你在幹嘛」，後來一看到高粱酒就懂了，還說自己也要來一杯，也走進去拿了一個杯子出來一起喝一杯。「」

施名帥說自己與吳朋奉挺有緣，兩人在劇場界原本就認識，經常一起演戲，他第一部售票的舞台劇是跟吳朋奉一起演出，自己第一部主演的人生劇展《椰仔》，吳朋奉演他哥哥，吳朋奉以《歸途》拿下台北電影節影帝時， 因為當時吳朋奉正在高雄拍《龍飛鳳舞》，「是我幫他上台領獎，因為我演他年輕時！我們很有緣！所以我很欣慰還有這件事讓大家再記得他一回！」