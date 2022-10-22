根據《TVBS》公布的最新桃園市長選舉民調，國民黨張善政為38%、民進黨鄭運鵬27%、無黨籍鄭寶清6%、民眾黨賴香伶5%，另有24%尚未決定。前民進黨立委沈富雄表示，20歲到29歲這個族群變動最大，鄭運鵬掉12%、張善政掉9%，未決定的年輕人卻上升了13%。

針對桃園市長選戰，沈富雄21日在政論節目《少康戰情室》中表示，目前為止，所有的桃園市長民調都顯示張善政、鄭運鵬不分上下，前立委郭正亮就說，他看了好幾個民調，結果都不相上下。而《TVBS》民調這兩人是有差距的，跟上一次好像差不多；綠營的人就說是機構效應。

沈富雄接著指出，《TVBS》取様板塊的大小，民進黨23%、國民黨21%，但是取様民眾黨竟然有12%，民眾黨有那麼多人嗎？他有一點存疑，因為分區、又分年齡，交叉分析的結果，每一個分項的數目都很少，誤差就會變大，所以不要過度解讀。

沈富雄分析說，20歲到29歲這個族群變動最大，因為鄭運鵬從30%掉到18%，掉了12%。同時張善政也從39%掉到30%，掉了9%，一個掉12%、另一個掉9%，所以張善政也不要高興太早，因為未決定的年輕人從17%增到30%，上升了13%。

沈富雄指出，經過這一個月的選戰，年輕人心裡開始動搖。張善政、鄭運鵬兩人的年輕人支持度都下降，年輕人現在會開始想，到底應該要支持誰，所以開始有一點棄，而且是兩人都棄，但是不曉得要保誰。所以接下來這一個多月，張善政、鄭運鵬可以著墨在年輕人這一塊。

沈富雄認為，中立選民這一塊也是很重要的，不管任何選舉，能拿到中立選民這一塊的，最後一定贏。