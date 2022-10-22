美國公債殖利率自多年高點拉回，激勵美股今天勁揚，週線震盪。

道瓊工業指數終場上漲748.97點，或2.47%，收在31082.56點。

標準普爾500指數上漲86.97點，或2.37%，收在3752.75點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲244.87點，或2.31%，收在10859.71點。

費城半導體指數上漲83.470點，或3.70%，收在2336.685點。（譯者：徐睿承）1111022