「行動餐車」因可愛外型而被俗稱為「胖卡」，疫情前商機估計高達18億元，疫情紓緩後更是眾多年輕人創業首選，但本刊接獲投訴，指台北市某行動餐車公司聲稱車主只要繳2萬元訂金就能拿到合法行照，20多名車主心動付錢，時隔一年多果然拿到行照，但半年後驗車卻遭退貨，只能化身「幽靈胖卡」四處流竄，如今受害車主已組成自救會怒告該公司詐欺，希望司法檢調能釐清真相。

本刊調查，該公司林姓負責人以賣雞蛋糕起家，此後與多個胖卡車隊合作成立行銷協會，負責接洽企業家庭日、公家機關活動或是校慶園遊會等大小活動，每場活動向車主收取數百到上千元的事務費。

投訴人陳小姐表示，她與林男結識多年，可說是帶林男入行的「恩師」，政府早年對胖卡的規範模糊不清，車主們多半找車廠改裝後，每半年付3950到7000元不等的價格找黃牛驗車，而2019年後各界對胖卡的關注度日增，車主們三不五時就被檢舉，林男在此時登高一呼，聲稱自己能替車主拿到認證。

本刊調查，胖卡車的改裝重點在側掀門、車頭飾板和車燈等部位，多半會因切除C柱而破壞車體，而公路總局目前已訂出規則，行動餐車如有變更原廠車身設備，得取得合法報告，並到公路組總局規定的機構做「車身結構強度」檢測，檢驗合格並辦理車輛變更登記後才可以合法上路。

陳姓胖卡車主投訴，某行動餐車公司林姓負責人聲稱能取得胖卡改裝認證，她付2萬元後卻始終沒有下落。（圖／黃威彬攝、當事人臉書，CTWANT合成）

但許多胖卡是經違法改裝而難以通過，如要完全符合政府規範，車主得先花10多萬元找合法改裝廠「大改造」，再付近4萬元請車廠出具報告，胖卡車主多半是小本經營，難以一口氣負擔如此高額支出，無奈之下只能讓「神通廣大」的驗車黃牛中飽私囊。

「他說自己可以不賺車主錢，每人繳2萬元幫大家拿到有合法註記的行照。」陳小姐提到，林男從頭到尾都沒有自己的改裝廠，但他2019年開始聲稱自己能拿到合格報告，胖卡車無須改造就能送審通過，20多名車友們深信不疑、立刻付錢，自己雖心有疑慮，但仍在林男的強烈要求下付錢。

車主引頸期盼，以為自己從此就能堂皇上路、重獲光明，擺脫黃牛成為合法車主，但大家等了一年多都沒有見到心心念念的行照，每次詢問林男，都得到「不要問」、「還在處理」等敷衍回答，此期間他又向車主收取2萬元，車主們見他態度惡劣，害怕得罪林男會害自己接不到活動而乖乖照做。

直到2021年6月和7月間，林男真的為20多台胖卡車取得有合法註記的行照，車主們當時幾乎喜極而泣，慶幸自己終於可以擺脫驗車黃牛的糾纏，直至到監理站例行驗車時遭拒才意識到大事不妙。

法規對胖卡改裝規定十分嚴格，必須取得合法報告，並經過「車身結構強度」檢測，辦理車輛變更登記後才可以合法上路。（圖／翻攝胖卡餐車行動達人─魔術小巴臉書）

原來「台灣行動車創業發展協會」已發現林男的公司涉嫌用造假資料，在士林監理站違法變更車輛，協會提出檢舉後，林男送審的車輛在調查清楚前不得驗車，車主們只能回到過去的躲躲藏藏日子，再度成為「幽靈胖卡」上路。

「每台胖卡後面就是一個家庭、一個希望，欺負老實人真的很過分。」陳小姐提到，胖卡車主多半有固定工作，為了增加收入才在假日兼差，且許多人是「一人開車、全家參與」，爸爸媽媽都跟著小孩來跑活動，大家腳踏實地只盼能過更好的日子，純樸心願卻因林男的胡來而毀滅，目前受害人已組成自救會，並由陳小姐代表提告林男詐欺，希望司法檢調能釐清真相，還給車主們公道。

林男否認相關指控，認為是遭誣賴抹黑，自己只想合法賺錢做生意，並表示「我有錯來告我嘛、找記者幹嘛」，但他拒絕解釋自己是否有改裝廠與改裝資格，也不願透露目前驗車和認證進度，稱「不用跟你交代」後掛斷電話。

士林監理站表示，胖卡車輛送審主要是看其車身資料，如相關文件完善便會予以通過，監理站接獲檢舉的第一時間便通知該公司將通過車輛召回複審，的確發現車身資料與實際狀況不符情形而予以撤銷，目前檢方已介入調查，確切案情就交給司法釐清。

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