台北某行動餐車公司遭控假認證、真斂財，收取高額費用後反讓胖卡車無法上路，而本刊調查，胖卡車的交通法規嚴格，對於側掀門規範謹慎把關，避免車子無法承受撞擊和翻滾力道，稍有不慎便會讓外表光鮮的胖卡成為移動棺材，如今卻有人利用胖卡的安全性斂財，「台灣行動車創業發展協會」（又稱胖卡協會）忍無可忍向士林監理站提出檢舉，期望能釐清真相。

本刊調查，交通部為了在商業經營多樣化和維持車輛行車安全間取得平衡，2012年和2019年有條件放寬胖卡車的改裝條件，包括車頭附加飾板、變更頭燈，以及載貨空間切除梁柱結構，以方便餐車作業，胖卡車主則需取得改裝廠合法報告後到公路總局規定的機構做「車身結構強度」檢測，檢驗合格並辦理車輛變更登記後才可以合法上路。

自己有改裝廠的胖卡協會理事長龔修賢表示，胖卡驗車的重點放在頭燈和側掀門，法規要求胖卡頭燈得有清楚明暗線，照射角度也有明確範圍，以防照射到其他駕駛人眼睛造成意外，也因此每個合格燈具都有其序號，就像身分證來確認它的安全性。

胖卡行照上要註記有車側上掀和車頭飾板等改裝項目才是合格車輛，許多車主為了這行字絞盡腦汁，卻有業者藉此機會斂財。（圖／劉耿豪攝）

龔修賢提到，驗車的第二個重點是側掀門，因多數胖卡車會切割俗稱為C柱的梁柱以爭取作業空間，車體結構就得分擔原本C柱的強度，得經過完整的撞擊測試，確保意外翻滾時車體不會被整個壓扁，為車上乘客和駕駛保留活命生路，避免胖卡車最終成為行動棺材，而這2項技術門檻也相對高，他自己也花了10年研究，先後投入數百萬元才取得合格設計。.

「現在有廠商在賣合格報告，根本是在拿車主的命開玩笑。」龔修賢提到，胖卡協會注意到有不具改裝資格和經驗的業者，用七拼八湊的報告在監理站蒙混過關，在一個多月內連續通過逾20台車，荒謬行徑引發胖卡車界譁然，現已向公路總局提出檢舉。

龔修賢說，胖卡改裝廠要經過公路總局訪視，確認現場改裝設備合格完整方能立案，該名業者卻在沒有自己改裝廠的情況下「無中生有」，找來技術公司做出報告並快速送審，當中恐藏也不為人知的利益流動，期望相關單位謹慎調查，為每位胖卡車主的權益嚴格把關。

胖卡近年大受歡迎，蔡英文總統在還是民進黨主席時為林智堅站台，就曾掀起胖卡風潮。（圖／報系資料照）

林男否認相關指控，認為是遭誣賴抹黑，自己只想合法賺錢做生意，並表示「我有錯來告我嘛、找記者幹嘛」，但他拒絕解釋自己是否有改裝廠與改裝資格，也不願透露目前驗車和認證進度，稱「不用跟你交代」後掛斷電話。

士林監理站表示，胖卡車輛送審主要是看其車身資料，如相關文件完善便會予以通過，監理站接獲檢舉的第一時間便通知該公司將通過車輛召回複審，的確發現車身資料與實際狀況不符情形而予以撤銷，目前檢方已介入調查，確切案情就交給司法釐清。

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