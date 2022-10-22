韓國驚悚動作片《厄憶追凶》由李星民、南柱赫主演，是韓國觀影人次破970萬的《王牌計中計》李一炯導演暌違7年自編自導的作品，南柱赫飾演一名在餐廳打工的20多歲平凡青年「仁奎」，和李星民飾演的最高齡兼職員「弼洙」成了忘年之交。近期正式入選美國夏威夷國際影展，獲得矚目。

李星民（左）在片中與南柱赫是忘年之交。（車庫娛樂提供）

南柱赫表示「首度和李星民前輩合作，起初收到劇本時覺得這故事非常有趣，有許多我從未嘗試過的部分，而且光是想到能和李星民前輩一起演戲，就感到非常心動！」導演也透露「我看了電視劇《如此耀眼》後，覺得南柱赫在裡面的演技很好，將角色身陷故事中的情況演得很寫實。我們覺得真正的20多歲青年應該就像他那樣吧，因此決定請他參演本作。」

南柱赫飾演一名在餐廳打工的20多歲平凡青年。（車庫娛樂提供）

李星民分享了和相差25歲的南柱赫合作的感想，「我們演技默契非常好，我覺得他是名很會變通的演員，不管我怎麼演，他總是會給出不一樣的反應，這讓我想跟他一樣努力。雖然柱赫對我而言算是兒子輩的，但我們相處得很自在，當時我們總是一起吃早餐後去拍攝、一起下班，睡在同個地方，幾乎24小時一起行動，彼此也有了感情。他就像個很可靠的弟弟。我們在拍攝現場常常聊私人話題、家人的事等，他還曾來我家吃飯，這樣的交情似乎也對電影和演技默契上有很正面的影響。」

53歲李星民化老妝扮八旬老人。（車庫娛樂提供）

南柱赫則說李星民當初先主動接近他，給他許多很好的能量，他覺得李星民就像可靠的大哥！而對於拍攝期間印象最深刻的事，南柱赫表示：「有時我在現場小睡一下時，李星民前輩就會拍下我睡覺的模樣，還說他的手機相簿裡有很多我睡覺時的照片！」

南柱赫也不忘分享「在拍攝開超跑的戲時，很害怕會弄壞車子，因此全神貫注地進行拍攝。」對此，李星民則透露：「因為柱赫很高，所以坐得很不舒服。雖然看電影時會覺得南柱赫似乎坐得很優雅在開車，但其實他下半身都縮成一團，我從副駕駛座看他時，他看起來好像快死掉一樣！」南柱赫則笑說：「所以我真的很苦惱該怎麼坐比較好，後來就把駕駛座座椅推到最後面，試了好幾次後，終於找到最舒適的坐法了。」

《厄憶追凶》是李星民和李一炯導演繼《王牌計中計》後2度合作的電影，今年53歲的李星民這次飾演80多歲的長者，對他而言是很大的挑戰，李星民表示：「80多歲的老人角色很不容易，但因為劇本非常有趣，雖然壓力滿大的。不過對演員而言，我認為這是部十分有挑戰價值的作品，如果有好好詮釋這個角色的話，我相信一定能帶給我新的變化，因此決定參演這部電影！」

李星民在整部作品中都化老妝演出，為了要扮裝，他必須比其他演員早出門，一開始大概都花4個小時化妝，後來慢慢減少到花2小時就能完成了，他表示真的很感謝工作人員的幫忙，他說：「每天早上當我提早到現場扮裝完成後，其他演員才來上班，下戲後我還要花時間卸妝，但幸好我對於特殊妝不會過敏，這是與生俱來的吧！」還透露化老妝時的趣事，他說：「不過當我將我化老妝的照片傳給我太太時，她好像非常不喜歡呢！」

李星民也得意地表示：「當我化老妝走在路上時，一般民眾都以為我是附近的老爺爺。每當我扮成老人家時，就也很自然地彎腰駝背，很多人都說完全就像老爺爺，因此工作人員們也更細心地對待我。」不過李星民也透露扮演長者時的一個習慣動作，讓他苦不堪言，他懊悔地說：「在詮釋這個角色時必須彎腰駝背，但當時下戲後我還傻傻地維持那樣的姿勢，還因此造成頸椎椎間盤突出，拍攝時一直覺得很痛！」

《厄憶追凶》故事敘述韓弼洙（李星民 飾）是名罹患阿茲海默症的腦瘤末期患者。在日本占領韓國時期，讓他失去所有家人。在弼洙的妻子過世後，他打算去執行自己耗費60多年的時間所構思的復仇計畫。於是弼洙委託他的忘年之交—20多歲的仁奎（南柱赫 飾），擔任他一週的司機。毫不知情的仁奎跟著弼洙來到第一個復仇現場，沒想到卻被監視器拍到，成為頭號嫌犯。而在警方逐漸縮小搜查範圍時，弼洙則和漸漸消失的記憶拉鋸不休，繼續實行他的復仇計畫。該片11月18日在台上映。