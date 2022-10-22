周末天氣再度受到「共伴效應」影響，迎風面地區相當不穩定，儘管和上一波相比強度稍減，仍有致災風險。明冷空氣南下，北台灣轉濕冷，要等到下周二（25日）才會好轉，屆時清晨低溫將下降至17度左右。

一熱帶性低氣壓持續在巴士海峽朝西移動，預估抵達南海後有機會增強為颱風，對台灣的間接影響，就屬這兩天結合東北季風的「共伴效應」。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，應注意中央氣象局發布的特報。

氣象局針對基隆、新北、台北、宜蘭、台東發布豪、大雨特報，其中台東雨勢最劇烈。吳德榮提醒，北部、東北部山區含水量飽和，這波降雨又集中在上述兩地，務必小心致災威脅。

今北台濕涼，中南部白天微熱、早晚涼；各地氣溫：北部23至27度、中部21至33度、南部21至33度、東部22至29度。明起冷空氣南下，北部氣溫漸降，體感偏濕冷，中南部氣溫也會略降。