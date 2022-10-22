德州遊騎兵22日宣布任命67歲的波奇（Bruce Bochy）為總教練，雙方簽約3年。波奇是有25年資歷的老經驗教頭，先前掌管教士12年（1995-2006），並在巨人13年（2007-2019）期間拿下3座世界大賽冠軍，現在是他生涯首次執教美聯球隊。波奇近3年卸下兵符，留在巨人擔任顧問，他是大聯盟罕見出生於法國的總教練，例行賽累積2003勝2029負。

遊騎兵總管克里斯楊（Chris Young）說：「在25年的教士與巨人生涯，波奇是最成功、最受尊敬的總教練之一。他冷靜沉著，在球員、教練、員工之間有出色的溝通能力，讓球隊發揮最大效益，他對棒球的知識和誠信都是無與倫比的。」克里斯楊提到他們的目標就是把世界大賽冠軍帶回德州阿靈頓。

OFFICIAL: Bruce Bochy has been named the 20th full-time manager in franchise history. pic.twitter.com/L0BohXvAPq — Texas Rangers (@Rangers) October 21, 2022

成軍於1961年的遊騎兵是比較年輕的球隊，至今打過8次季後賽，兩次世界大賽都兵敗了（2010年輸給巨人，2011年輸給紅雀），當時率領巨人擊敗遊騎兵的就是波奇。有意重出江湖的波奇與遊騎兵一拍即合，表示他十分興奮加入遊騎兵。今年8月遊騎兵開除總教練伍德沃德（Chris Woodward），陣中不乏好手但本季僅有68勝94負。

另一方面，季後賽打出優異成績的守護者決定留下總教練法蘭柯納（Terry Francona）。守護者是全聯盟最年輕的球隊，他們今年在美聯外卡戰殺退東區勁旅光芒，還和洋基打到分區生死戰，即使未能晉級仍是非常傲人的成績。