第57屆電視金鐘獎綜藝類頒獎典禮昨（21）日率先登場，小S徐熙娣相隔14年再度入圍綜藝節目主持人獎，身穿Moschino秋冬女裝系列，巴洛克式相框長禮服現身紅毯，有著浮誇的金色墊肩，宛如「女帝」登場，小S霸氣喊「還有誰能駕馭！」對此，節目助理派翠克回應笑翻網友。

小S徐熙娣以誇張黑金配色禮服現身，與兩位節目《熙娣想聊》擔任助理保鏢的許得瑋及派翠克走上紅毯，訪問時提到：「這次是我們姐妹和合作，大S當製作人，很有默契我們姐妹合作很開心」。

小S接著在臉書貼出照片，眾人見到禮服的設計整個驚呆，一襲黑色高級絨布的長禮服，特別強調小S纖細的腰身，在裙襬處則是做出魚尾狀的波浪，看起來高雅又迷人，而這套禮服最讓人驚豔的地方，就是金光閃閃的超高墊肩設計，盡顯國際巨星的自信氣場，小S也在臉書霸氣喊出「還有誰能駕馭！」，引起眾人熱烈討論。

此文一出，釣出許多明星與網友留言，男星宥勝直呼：「看到姐從紅毯一下車就覺得…太霸氣了…姐真的是永遠耶」；好友賈永婕則大讚：「好啦，你贏了！趕快來封我的嘴，你之前不是說...」，炎亞綸讚嘆：「這套好美」，而節目助理主持人派翠克神回：「我下次試試看」，笑翻不少網友，大家紛紛笑回「上次看到你模仿S姊真的很專業」、「好想看耶！」、「明年換你穿看看哈哈」、「笑死我服了你」。