年底台北市長選舉引發各界關注。媒體人韋安表示，國民黨候選人蔣萬安是最被低估的候選人，之前蔣民調由高走低，是因為他是和部長、指揮官及副市長在競爭，等他和對手站在同一立足點，諸多優點就把另外兩位給比下去了；他目前必須證明自己未來能做成怎樣，而最擔心的，則是真的在民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊間發生棄保。

韋安昨（21）日在臉書發文表示，「蔣萬安是最被低估的候選人！」之前蔣的民調會由高往下走，因為他是和部長、指揮官，以及副市長在競爭。

韋安指出，等到蔣萬安的兩個對手都辭職跳下來選，蔣、陳時中、黃珊珊就在同一立足點並重畫起跑線。結果，冷靜客觀一比較，謙虛、好學、有拚勁又年輕；雖不世故，但待人誠懇禮貌，沒有官威，只有小羞澀。

對此，韋安認為，三位台北市長候選人這樣一比，蔣萬安就把另外兩人給比下去。韋強調，一路走來蔣算是最被低估的候選人，唯一欠缺的是，他要證明未來能夠做成怎樣；最擔心的，就是真的在陳時中、黃珊珊之間發生棄保。