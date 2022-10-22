第57屆電視金鐘獎頒獎典禮節目類頒獎典禮，昨(21日)在國父紀念館率先登場，競爭最激烈的「綜藝節目主持人獎」，由黃子佼與Lulu以《婚禮歌手》擊敗眾多勁敵拿下，由於是Lulu7次入圍以來首度獲獎，黃子佼上台領獎時，直接把致詞時間都給Lulu，深夜才發文透露自己的得獎心得。

黃子佼在典禮結束後，在社群網站分享得獎心得，透露會把致詞時間都給Lulu，主要是很榮幸參與她初次得獎的重要時刻，不枉費每次錄影時，都得超級早起做準備，現在回想起來非常值得，接著表示從星光大道到頒獎慶功，總共換了四套衣服，皆是出自台灣品牌，讓他忍不住讚嘆：「臺灣的品牌真的都很棒，臺灣電視人也都超級棒，一起繼續做最好的節目，非常的值得」。

黃子佼表示這一場金鐘獎，只想當紅毯帥哥或最佳頒獎人，沒想到竟意外得獎，因此感謝所有提攜過他的人及所有入圍的前輩，接著開心說道：「之前得獎時娶某前，現在得獎是生子後，俗語智慧不得不信，但不能都靠民俗吧，實力也是該有的呀」，接著再次強調：「我是電視人」。

黃子佼發文感謝所有提攜過他的人及入圍的前輩。(黃子佼臉書)

至於Lulu除了感謝佼佼帶她走上台之外，更感性表示：「很幸運遇到好搭檔、好師父，開心時他為我鼓掌、難過時為我開導，雖然自己總在台上嘻嘻哈哈，但仍不忘主持節目是非常神聖的事，允諾會帶著這樣的職人精神繼續努力。