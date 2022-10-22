據大宗商品貿易巨擘托克（Trafigura）稱，全球銅供應正處於危險的低位。 托克金屬和礦產交易聯席主管賓塔斯（Kostas Bintas）20日在英國《金融時報》舉行的礦業峰會（FT Mining Summit）上表示，目前庫存只能支撐全球4.9天的需求量。作為參照，正常時期銅庫存通常以好幾週為單位計算。

據知名交易網站Market Insider 21日報導，銅因為它能夠有效地導電，所以是一種廣泛使用的關鍵材料，可以用於、機械、智慧型手機、電動汽車電池、管道、甚至風力發電機。賓塔斯表示，雖然中國房地產市場的崩潰對銅需求造成壓力，但再生能源技術的增長足以彌補這一點，並將導致供應下降，並指出歐盟已加快實現太陽能產能增加的目標。

他說：「雖然中國房地產行業的疲軟受到瞭如此多的關注，但對基礎設施的需求、電動汽車相關的銅需求卻足以彌補這一點。」金融時報。「它實際上不僅完全消除了房地產的疲軟，而且實際上對於銅的需求量還增加了了。」

由於貿易商急於確保滿足供應需求，庫存減少增加了價格意外飆升的風險。銅目前的交易價格略低於每噸7,400美元（近新台幣22萬2000元），仍比3月份每噸 10,000 美元（近新台幣30萬元）的峰值低 30%。對此賓塔斯表示，由於（市場）對經濟衰退的擔憂，銅的價格已經下滑，但在這些擔憂緩解後，銅價將迅速回升。然而，他沒有重申他去年所說銅價將達到每噸15,000美元（近新台幣45萬元）的預測。