台北市議員候選人楊植斗21日到北檢告發民進黨台北市長候選人陳時中、市議員候選人梁文傑涉嫌「走路工」賄選。（資料照／陳志賢攝）

國民黨台北市前議員羅智強子弟兵楊植斗，日前接到爆料指，疑似有企業贊助2000元禮券，給民進黨台北市長候選人陳時中與議員梁文傑聯合競選總部成立大會「支援人力」。楊表示，梁嗆他若覺得有問題就具名向檢調告發，而他昨（21）日下午帶資料到地檢署告發，卻收到陳發聲明回覆「民進黨台北市長候選人陳時中競選總部強調子虛烏有，呼籲抹黑攻擊適可而止」，讓他感覺被耍了，忍不住大罵「XX咧」。

楊植斗昨日在臉書發文表示，他前幾天收到爆料，疑似有企業贊助2000元禮券的走路工，到陳時中丶梁文傑的聯合競選總部成立大會「支援人力」。

楊植斗指出，針對這個指控，梁文傑第一時間說自己一頭霧水，反嗆如果他覺得有問題，請具名向檢調告發。於是他接受梁的挑戰，昨日下午就帶著資料到地檢署告發，沒想到陳時中竟然發聲明如下：「民進黨台北市長候選人陳時中競選總部強調子虛烏有，呼籲抹黑攻擊適可而止。」

陳時中的回應，讓他忍不住飆粗口大罵「XX咧」，因為當初就是梁文傑叫他去具名告發的，告發之後陳卻又說他在抹黑，怎樣都是別人的錯，可見這就是民進黨。楊更直言：「民進黨到底想幹嘛！陳時中跟梁文傑要不要去打一架？」

《中國時報》今日報導指出，針對楊植斗的指控，陳時中競總發言人林聿禪表示，梁文傑已清楚表明楊的指控是子虛烏有、不知所云；競選總部回應，對於楊所提內容毫無知悉，不知謠言從何而來？呼籲任何候選人對選舉的抹黑攻擊應適可而止。