華社22日報導，中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵當地時間20日表示，美國執迷於點名攻擊他國卻對自己糟糕的人權狀況熟視無睹，只把眼睛盯著開發中國家卻對自己盟友的人權劣跡選擇性失明，這是何等的虛偽和雙重標準。

戴兵當天在第77屆聯合國大會第三委員會人權議題一般性辯論中，對美國代表的發言行使答辯權。他指出，如果美國真的關心種族滅絕問題，就該正視屠殺印第安人的種族滅絕罪行，採取行動調查問責；如果美國真的關心少數群體問題，就該正視國內系統性種族主義問題，打擊針對少數族裔的仇恨犯罪；如果美方真的關心反人類罪問題，就該反思美軍在伊拉克、阿富汗、敘利亞等國犯下的反人類罪和戰爭罪，向死於美軍槍口下的無辜平民作出交代。

戴兵表示，在19日的國別發言中，中方已詳細介紹了中國人權事業發展取得的歷史性成就，以及中國對國際人權事業進步作出的積極貢獻，闡述了中方在涉疆、涉藏、涉港問題上的立場。遺憾的是，美國等少數國家充耳不聞，繼續對中方無端指責和惡意抹黑，中方對此堅決反對、嚴正拒絕。

他說，事實一再表明，美國等少數西方國家真正關心的不是中國人權，而是打著人權旗號干涉中國內政，企圖搞亂中國，維護自身霸權。他們拒絕事實真相、一再製造謊言、大搞脅迫外交。10月6日，聯合國人權理事會明確拒絕美國等西方國家的涉疆決定草案，明確拒絕認可所謂涉疆「評估」。他們在日內瓦的企圖失敗了，但並不甘心，又在聯大三委炒作涉疆問題，推動搞反華共同發言，還圖謀舉辦一場涉疆邊會。這不過是少數西方國家又一場拙劣的反華表演，廣大會員國不會上當受騙。

戴兵指出，促進和保護人權需要對話合作，而不是對抗分裂。廣大開發中國家尋求的是平等與相互尊重，而不是「人權教師爺」。希望美國等少數西方國家迷途知返，回到對話與合作的正確軌道上來，為促進和保護人權做點實事、辦點好事。