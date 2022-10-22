九合一選舉將至，台北市長選戰呈現三腳督局面，有民調顯示民進黨參選人陳時中支持度衝到第一名，引發議論。對此，國民黨立委費鴻泰認為，感覺這不像民調而像文宣，就是給自己的支持者打一個強心針。他也轉述國民黨台北市議員游淑慧形容陳時中抽號次時的狀態，「有氣無力」，並表示這是一個很強烈的訊號。

三立最新民調顯示，陳時中支持度28.8%排第一，國民黨參選人蔣萬安26.9%暫居第二，無黨籍參選人黃珊珊則以20%緊追在後。費鴻泰21日在政論節目《少康戰情室》中認為，這個感覺不像民調而像文宣，就是給自己的支持者打一個強心針。費也提及，還沒有上節目之前，游淑慧談到去抽號次時，看到陳時中好像有氣無力；此話讓費認為，這是一個很強烈的訊號，若民調真的排第一，一定是高興的不得了，怎麼會垂頭喪氣？

游淑慧在該節目中則提及，這份民調出來時機，是因為台北市長柯文哲上禮拜講「陳時中不會當選」這句話有發酵，尤其是一些淺綠本來已經在黃珊珊跟陳時中中間，可是又怕把陳拋棄會過意不去，而柯這一句話就是「不用過意不去，反正他不會當選」。

游淑慧說，這民調出來後，她看了也很開心，剛好也可以打告急牌，因為該民調顯示，台北市有一半以上的民眾是討厭陳時中的，只要把這一半的票催出來就好，且告訴這一半的民眾，目前一、二名是陳時中跟蔣萬安，若沒有集中選票投蔣萬安，就是你們最討厭的陳時中當選。